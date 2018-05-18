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AK Partili Vekil'den Fakıbaba'ya: Tarımın T'sinden Haberi Yok

AK Partili bir Milletvekili , yaptığı son dakika açıklamasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'nın Tarımın T'sinden haberinin olmadığını söyledi.

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AK Partili Vekil'den Fakıbaba'ya: Tarımın T'sinden Haberi Yok

AK Partili bir Milletvekili , yaptığı son dakika açıklamasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'nın Tarımın T'sinden haberinin olmadığını söyledi.

18 Mayıs 2018 Cuma 14:43
AK Partili Vekil'den Fakıbaba'ya: Tarımın T'sinden Haberi Yok

AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'yı sert sözlerle eleştirdi.

Yeniçağ gazetesi yazarı Batuhan Çolak, bugün kaleme aldığı yazısında AK Partili Vekilin Tarım Bakanı Fakıbaba hakkkında yaptığı sert eleştirileri ve açıklamaları aktardı.

Çolak, bugün aktardığı bilgilerde bir AK Parti Milletvekilinin Tarım Bakanı Fakıbaba hakkında şu sözleri söylediğini aktardı:

"Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'yı eleştiren AK Partili vekil aynen şunları söylüyor, 'Benim bakanım iyi bir genel cerrah, çok düzgün bir adam ama tarımın T'sinden haberi olmadığını öğrendik. Bunları söylemediğimiz sürece hiçbir şekilde tarımda yol almamız mümkün değil." 

BAKAN FAKIBABA'NIN 'PERSONEL ALIMI BENİM ELİMDE DEĞİL' AÇIKLAMASI

Bakan Fakıbaba, geçtiğimiz gün bakanlığa personel alımı hakkında, alım benim yetkimde değil demişti. bakan'ın bu açıklamaları büyük tepki topladı. Bakan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bizim ihtiyacımız avar. Benim en önemli takım arkadaşlarım, mühendisler, teknikerler, teknisyendir. Bunlara gerçekten ihtiyacımız var. Ama hükümetimizin öncelik sıralaması var. Eğitim ve sağlığa öncelik veriyorlar. Ama biz de boş durmuyoruz. Onları baskı altına alıyoruz. Bu arkadaşlar bizi nasıl baskı altına alıyorlarsa biz de onları baskı altına alıyoruz. Ki baskıdan değil ihtiyaçtan dolayı böyle yapıyoruz.

Şubat ayında ilgili kurumlara yazı yazdık. Yazışmaları yaptık. Ben gerçekten gereğini yapıyorum. Ama ben söz veremiyorum. Çünkü benim elimde değil. Benim yetkimde değil. Yazışmalarımız devam ediyor."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son DakikaHaberFakıbabaTarım Bakanı
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