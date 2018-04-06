Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

AK Partili Ünal: "Artık Bıktık"

AK Parti'nin bugün düzenlenen MKYK toplantısı sonrası parti sözcüsü Mahir Ünal önemli açıklamalarda bulundu. Ünal açıklamasında, CHP'nin sınır karakolu ziyareti eleştirilerine sert tepki gösterdi.

banner396

AK Partili Ünal: "Artık Bıktık"

AK Parti'nin bugün düzenlenen MKYK toplantısı sonrası parti sözcüsü Mahir Ünal önemli açıklamalarda bulundu. Ünal açıklamasında, CHP'nin sınır karakolu ziyareti eleştirilerine sert tepki gösterdi.

06 Nisan 2018 Cuma 18:33
AK Partili Ünal: "Artık Bıktık"

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı tamamlandı.

MKYK'nın sona ermesinin ardından parti sözcüsü Mahir Ünal kürsüye geçti ve basın mensuplarına bazı açıklamalarda bulundu. Ünal'ın açıklamaları şu şekilde;

"Cumhurbaşkanımızın yaptığı sınır karakolu ziyareti üzerinden ana muhalefet partisinin saldırıları oldu. Sanatçılara yönelik ifadeler çirkin ve terbiye dışı. Sanatçılarımız oraya vatan millet sevgisiyle gittiler. Bir görevi ifa ettiler. Orada olmak isteyen başka sanatçılarımız da vardı. Kılıçdaroğlu halkın sanatçısı ve sarayın sanatçısı gibi çirkin bir dil kullanmıştır.

Sorumlu davranmamız Kılıçdaroğlu'nun her grup toplantısında bize hakaret etmesine hak vermiyor. Kemal Kılıçaroğlu bu tavrından vazgeçmelidir. Biz 15 Temmuz cehenneminden çıktık. Şunu unutmasınlar tehdit ettikleri siyasi irade 15 Temmuz cehenneminden çıkmıştır. Bize ettikleri hakaretlerden geri duracak değiliz. Aynı şekilde cevap vermesini biliriz. Ama biz onlara cevap verirsek bu seviyesizlik bu topluma da zarar verir. Biz onların seviyesine inmiyorsak bizim onlardan çekindiğimiz ya da onayladığımız anlamına gelmiyor.

Kılıçdaroğlu kürsüye çıkıp antidepresan almış gibi ağzına geleni söylüyor, çirkin ifadeyi kullanıyor. Bu kadar konfor bu kadar rahatlık siyasette olmaz. Muhalefet olarak sorumluluk almayabilirsiniz ama biz burada evcilik oynamıyoruz. Bir taraftan terörle mücadele edeceğiz bir taraftan da terör sevici Kemal Kılıçdaroğlu ile uğraşacağız. Kimse bize hakaret etme hakkına sahip değildir. Kendilerinin hakaret etme hedefine oturmuş bir iktidar yok. Bunu anlamaları bilmeleri gerekiyor.

Biz mücadelemizi hukuk nezdinde vereceğiz. Bizler artık CHP'nin yalanlarına cevap vermekten, hakaretlere dava açmaktan bıkmış usanmış durumdayız. Türkiye bunu hak etmiyor. Türkiye terör sevici bir muhalefeti hak etmiyor. Buradan gerçek CHP'lilere sesleniyorum, artık bu duruma el koyun. Bu artık Türkiye'yi geren bizi geren siyaseti rehin alan Türkiye'nin gündemini rehin alan bir hale geldi.

Şeker fabrikalarıyla ilgili konuya gelince özelleştirme için alınan karar doğrultusunda bugün ihalesi yapıldı. Şeffaf bir şekilde gerçekleşen ihaleyi CHP'liler hukuksuz bir şekilde bastılar. İhaleye fesat karıştırmak olarak değerlendirilebilir. Biz özelleştirme yaparken, bizden önceki özelleştirmelere bakın. Özelleştirilen devlet kurumlarındaki personel kapının önüne konulurdu. CHP'nin derdi şeker fabrikalarında çalışanları korumak mı? Yaptığı düşmanlığa yeni bir gerekçe ve sebep oluşturmaya çalışmak.

Muhalefetin ittifak formülünü daha söylemediler. CHP ile HDP arasında fikri bir işbirliği var. Her ikisi de ruh ikizi gibi hareket etmekte. Aynı terör örgütüne sempati duymaları açısından bir ortaklık söz konusu. HDP'nin şu anda hapiste olan eş başkanlarıyla görüşmelerini de yaptılar. Önümüzdeki süreçte kendilerinin deklare ettiği, ifade ettiği bir ittifak üzerinden değerlendirmelerimizi yapacağız."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaMahir ÜnalKamuflajAk PartiCumhurbaşkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Flaş: AK Partili Belediye Başkanı İhraç Edildi
Flaş: AK Partili Belediye Başkanı İhraç Edildi
Erdoğan: "Arkamdan İş Çeviriyorlar"
Erdoğan: "Arkamdan İş Çeviriyorlar"
Erdoğan'ın Giydiği Kamuflaj Hakkında CHP Ne Dedi AK Parti Nasıl Cevap Verdi?
Erdoğan'ın Giydiği Kamuflaj Hakkında CHP Ne Dedi AK Parti Nasıl Cevap Verdi?

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim