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AK Partili Turan: 2018 yılında Çanakkale’ye 3 milyon ağaç dikimi yapıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bayramlaşma programına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 2018 yılında Çanakkale’ye 3 milyon fidan dikiminin gerçekleştirildiğini söyledi.

AK Partili Turan: 2018 yılında Çanakkale’ye 3 milyon ağaç dikimi yapıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bayramlaşma programına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 2018 yılında Çanakkale’ye 3 milyon fidan dikiminin gerçekleştirildiğini söyledi.

13 Ağustos 2019 Salı 07:09
AK Partili Turan: 2018 yılında Çanakkale’ye 3 milyon ağaç dikimi yapıldı

Ayvacık AK Parti İlçe Binası önünde gerçekleşen bayramlaşma programında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Şimdi bazılarının gündeme getirdiği bir Kaz Dağları meselesi var. Ama bunun Kaz Dağları'yla alakası yok. Yeşille alakası yok" ifadesini kullandı.

Turan şöyle devam etti: 

"İlgisi olsaydı ilk ağaç kesilirken, orada eylem olurdu. Ağaç kesimi 3 yıl sürmüş, bitmiş, fotoğrafı gördünüz. Alan açılmış, traşlanmış, bitmiş ondan sonra eylem yapıyorlar. Ağaç kesmeyi engellemek isteyen adam ilk gün eylem yapar, son gün değil. Bunların derdi ağaç falan değil, o yüzden de Çanakkale halkı zaten destek olmadı. Orasında ilk arama izni 2001 yılında AK Parti yokken verildi. 2001 yılında o bölgenin ilk ruhsatını veren bizim o zamanki Enerji Bakanı. Ben kızmıyorum verilmesine ama kızdığım ikiyüzlülük. O gün imza atıp bugün karşı çıkmak, o gün evet deyip bugün hayır demek yanlış. Başladığı zaman 2001 yılı. Bir daha söylüyorum bu işe karşıysan o gün hayır derdin. Halkı kandırarak adım atamazsın. Kaldı ki biz, sırf 2018 yılında Çanakkale’ye 3 milyon ağaç dikmişiz. Orman Bölge Müdürüne sorun, 3 milyon fidan dikildi Çanakkale’ye. O bölgeye 6 yıl verilmiş, ondan sonra zaten ağaçlandırılacak. Ama sırf halkı kandırmak için Kazdağları olmayan yeri Kazdağı dersen Çanakkale’ye zarar vermiş olursun."

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