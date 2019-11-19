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AK Partili Öztürk'ten Batum'daki görüntülerine dair açıklama: Bu parti içi muhalefetin bana hazırladığı bir kumpastır

Eski AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Batum'da bulunan bir kumarhanede çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili olarak açıklama yaptı. Bunun parti içi muhalefetin kendisine hazırladığı bir kumpas olduğunu belirten Öztürk, "AK Parti'yi yıpratmak isteyen FETÖ'cü zihniyet bir kez daha hortlamıştır" ifadesini kullandı.

AK Partili Öztürk'ten Batum'daki görüntülerine dair açıklama: Bu parti içi muhalefetin bana hazırladığı bir kumpastır

Eski AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Batum'da bulunan bir kumarhanede çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili olarak açıklama yaptı. Bunun parti içi muhalefetin kendisine hazırladığı bir kumpas olduğunu belirten Öztürk, "AK Parti'yi yıpratmak isteyen FETÖ'cü zihniyet bir kez daha hortlamıştır" ifadesini kullandı.

19 Kasım 2019 Salı 20:35
AK Partili Öztürk'ten Batum'daki görüntülerine dair açıklama: Bu parti içi muhalefetin bana hazırladığı bir kumpastır

Eski AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, sosyal medyada gündem konusu olan ve Batum'da bulunan bir kumarhanede çekildiği ileri sürülen görüntülerle ilgili olarak Oda TV'den Murat Sökdü'ye konuştu.

Bu parti içi muhalefetin bana hazırladığı bir kumpastır. Bu klasik bir FETÖ taktiğidir. Geçen yıl gerçekleşen bu olayın videosu bizleri ve partimizi yıpratmak için genel merkeze de gönderilmişti. AK Parti'yi yıpratmak isteyen FETÖ'cü zihniyet bir kez daha hortlamıştır. İnsanların yatak odalarına kadar girerek görüntülerini çekip servis eden zihniyet bu gün Batum'da ortaya çıkmıştır" diyen Öztürk, şöyle devam etti:

'Kahve içmeye davet edildik'

Kumarhanede makine başındaki görüntülerini de "Kahve içmeye davet edildiğimizde makine başında olan biri yer verdi. Kahve içmek için oraya oturdum. Orada oyun oynamıyor ekrana bakıyorum" şeklinde açıklayan Öztürk, olayı şöyle anlattı:

Geçen yıl arkadaşlarla Karadeniz gezisine gittiğimizde kaldığımız otelde gerçekleşen bir olay. Arkadaşlar lobide "birlikte bir kahve içelim" dediler oturduk içtik hepsi bu kadar. Ondan sonra ayrıldık. Parti içi muhalefetin tamamen masumane bir olayı servis etmesi FETÖ'cülerin kullandığı bir yöntem olarak karşımıza çıktı. Geçen yıl gerçekleşen bu olayın bugün gündeme gelmesi de son derece manidardır. Parti içi muhalefetin bu kirli tezgahı er geç ayaklarına dolanacaktır.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
KumarhaneBatumAk PartiNihat Öztürk
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