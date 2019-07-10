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AK Partili Özhaseki'den skandal ''T.C.'' yorumu

CHP Meclis Üyesi Halil Yağmur’un Melikgazi Belediye tabelasına Türkiye Cumhuriyeti’nin kısaltılması olan T.C. ibaresinin eklenmesi önerisine dönük tartışmalara ilişkini konuşan Mehmet Özhaseki, “Bakın resmen bu bölücülük ve fitne atma işidir! Net söylüyorum bunu ben” dedi.

AK Partili Özhaseki'den skandal ''T.C.'' yorumu

CHP Meclis Üyesi Halil Yağmur’un Melikgazi Belediye tabelasına Türkiye Cumhuriyeti’nin kısaltılması olan T.C. ibaresinin eklenmesi önerisine dönük tartışmalara ilişkini konuşan Mehmet Özhaseki, “Bakın resmen bu bölücülük ve fitne atma işidir! Net söylüyorum bunu ben” dedi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 08:24
AK Partili Özhaseki'den skandal ''T.C.'' yorumu

Kayseri’de son günlerde sıkça tartışılan Melikgazi Belediye binası tabelasına Türkiye Cumhuriyeti’nin kısaltması olan T.C. ibaresinin eklenmesi önerisi getirilmesinin ardından oluşan gündem hala sürüyor.

TV1 televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Doğan Havur'un hazırlayıp sunduğu programda konu hakkında görüşlerini açıklayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, “Aslında arkadaşlarımızın yaptığı bölücülüğü ve tahriki artırmak!” diye konuştu.

Kayseri Yeni Haber’in haberine göre Mehmet Özhaseki sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye sınırları içerisinde yaşıyorsak neden tekrarlıyoruz? İnkar eden mi var? Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı olan mı var? Aslında arkadaşlarımızın yaptığı bölücülüğü ve tahriki artırmak! Yıllardır dikkat edin T.C. ibaresini rumuzlarının başında kullandılar birileri. Bu resmen bölücülük alameti. Şu anda hala Cumhuriyet Halk Partili 40 tane belediyede T. C. İbaresi yok! Ne oluyor da gidip gelip bunu burada söylüyorlar! Bakın resmen bu bölücülük ve fitne atma işidir! Net söylüyorum bunu ben. Kayseri Büyükşehir, Melikgazi, Kocasinan, Talas veya ilçelerde Türkiye Cumhuriyetine karşı olan bir Allahlın kulu mu var? Buna karşı olan Başkan veya Meclis Üyeleri mi var? Veya Melikgazi Belediye Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurumu değil, falanca bir şeyin kurumu diyen mi var ki sürekli söyleniyor ve gündeme getiriliyor burada. Ne gereği var bunun. Bıraksınlar da belediyeler işlerini yapsınlar. Belediyeler ortaya koydukları projelerin peşinde koşsunlar. Bu siyasi bir atraksiyondan ve işten ibarettir. MHP’li belediyelerin T. C. İbaresini takmış olmasına hiçbir itirazımız yok.”

CHP İL BAŞKANI ÜMİT ÖZER’DEN AK Parti MİLLETVEKİLİ ÖZHASEKİ’YE TEPKİ

Katıldığı bir televizyon programında CHP’yi bölücülük yapmakla suçlayan AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki’ye CHP İl Başkanı Ümit Özer tepki gösterdi. Özhaseki’nin çözüm sürecinin hızlı savunucularından olduğunu belirten Özer, “Biz Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin takılmasını istedik diye bölücü oluyormuşuz. Herkes iyi bilmelidir ki, asıl bölücü teröriste gerilla diyenlerdir” diye konuştu.

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