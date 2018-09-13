ak parti li ordu büyükşehir belediye başkanı enver yılmaz görevden alındı

AK Partili Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz görevden alındı.

Yılmaz, akşam saatlerinde twitter üzerinden Numan Kurtulmuş'u çok sert sözlerle eleştirmişti.

Yılmaz Twitter hesabından şunları yazmıştı:

"Birileri sözlerini unutmuş gibi ama biz unutmadık, unutmayacağız! Firavunlaşmadık, karunlaşmadık, kibre düşmedik. Dilimizin Ali dediğine, kalbimiz Muaviye demedi...

'Aramızda gizli ve sinsi AKP'liler olabilir' demişti. Yıllar sonra haklı olduğu ortaya çıktı.Geldiği yere bakılırsa. En gizli ve sinsi kendi çıktı."

Görevden alınan Enver Yılmaz'ın yerine ise Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ın getirileceği öğrenildi.



Kaynaklar; Haberler.com

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