Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

AK Parti'li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz Görevden Alındı

AK Parti Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın sosyal medyada AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a yönelik eleştirilerinin ardından görevinden alındığı öne sürüldü.

banner396

AK Parti'li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz Görevden Alındı

AK Parti Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın sosyal medyada AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a yönelik eleştirilerinin ardından görevinden alındığı öne sürüldü.

13 Eylül 2018 Perşembe 23:11
AK Parti'li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz Görevden Alındı

AK Partili Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz görevden alındı.

Yılmaz, akşam saatlerinde twitter üzerinden Numan Kurtulmuş'u çok sert sözlerle eleştirmişti.

Yılmaz Twitter hesabından şunları yazmıştı:

"Birileri sözlerini unutmuş gibi ama biz unutmadık, unutmayacağız! Firavunlaşmadık, karunlaşmadık, kibre düşmedik. Dilimizin Ali dediğine, kalbimiz Muaviye demedi...

'Aramızda gizli ve sinsi AKP'liler olabilir' demişti. Yıllar sonra haklı olduğu ortaya çıktı.Geldiği yere bakılırsa. En gizli ve sinsi kendi çıktı."

Görevden alınan Enver Yılmaz'ın yerine ise Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ın getirileceği öğrenildi. 
 

Kaynaklar; Haberler.com

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 13.09.2018 23:17
Anahtar Kelimeler:
ak parti li ordu büyükşehir belediye başkanı enver yılmaz görevden alındı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soylu: Dünyanın en fazla ecstasy hap yakalamayı başaran ülkesi olduk
Soylu: Dünyanın en fazla ecstasy hap yakalamayı başaran ülkesi olduk
Erdoğan: Kamu Personeli Alımında Sınırlama Olacak
Erdoğan: Kamu Personeli Alımında Sınırlama Olacak
Cumhurbaşkanı 2 kurumun adını değiştirdi!..
Cumhurbaşkanı 2 kurumun adını değiştirdi!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim