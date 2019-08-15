Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 34°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
97110
ALTIN
273.461
DOLAR
5.5924
STERLIN
6.7597
EURO
6.2397
Sigaraya Yeni Zam: Sigaradan alınan asgari maktu vergiler yüzde 34.7 artırıldı! İşte Yeni Sigara fiyatları!
PTT 2019/1 Personel Alımı Başvuruları Başladı mı? PTT İş Başvurusu Nasıl Yapılır?
"ZİYA SELÇUK'UN POLİTİKALARI ÇÖKTÜ" YKS'DE BÜYÜK BAŞARISIZLIK
KPSS'siz PTT Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman Başlıyor! Tarih Belli Oldu! İşte Başvuru Şartları!
Polis Akademisi Başkanlığından POMEM, PMYO ve PAEM Duyurusu!

Ak Partili Mehmet Metiner: AK Parti ömrünü tamamladı

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, AK Parti'nin artık ömrünü tamamladığını belirtirken, "Yenilenmiş bir AK Parti'ye değil yeni bir AK Parti'ye acilen ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Ak Partili Mehmet Metiner: AK Parti ömrünü tamamladı

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, AK Parti'nin artık ömrünü tamamladığını belirtirken, "Yenilenmiş bir AK Parti'ye değil yeni bir AK Parti'ye acilen ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 08:40
Ak Partili Mehmet Metiner: AK Parti ömrünü tamamladı

Mehmet Metiner, AK Parti’nin 18. kuruluş yıldönümünde Yeni Akit'ten Mehmet Özmen'eaçıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin kuruluşundan itibaren iktidar olmuş parti olduğunu ve dolayısıyla gücü temsil eden bir parti olarak zamanla yanlışlıklar yapmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Metiner, "Gücün olduğu her yerde onu elde etmeye çalışanlar olur. AK Parti’nin içine sızmalar bu yüzden olmuştur. Dava şuurundan yoksun unsurlar güç elde etmek için AKP’lileştiler" ifadelerini kullandı.

Metiner, "Kimileri bırakıp gitti. Kimileri de gitmek için vakit kolluyor. İbni Haldun’un bedevilik-haderilik tesbiti bence partiler için de geçerli. O yüzden Reis bu ayrışma sürecinde AK Parti’nin rotasını yeniden belirlemelidir. AK Parti yeni bir Türkiye iddiasıyla ortaya çıkmış olsa bile eski Türkiye şartlarında kuruldu. Eski Türkiye yok. Eski Türkiye şartlarında kurulmuş AK Parti de artık ömrünü tamamladı. 2001’deki AK Parti’de ısrar, Yeni Türkiye’nin siyaset anlayışının tersine kürek çekmek anlamına gelir. Bir zihniyet değişimine ihtiyaç var. Yenilenmiş bir AK Parti’ye değil yeni bir AK Parti’ye acilen ihtiyaç var. Yeni bir teşkilatlanma modeline dayanan yeni bir AK Parti" diye konuştu.

'İÇERDE YAPILACAK TADİLATLAR AMACIMIZA ULAŞMAMIZI MÜMKÜN KILMAZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeni bir partinin kurulması gerektiğini söyleyen Metiner, yeni yapılanmaya ilişkin şunları söyledi:

"Milletvekillerinin sadece milletvekilliği yaptığı, partinin de dava şuuruyla donanmış yeni kadrolarla yönetildiği bir model şart. Partiyi yönetenler ile meclis grubu kesinkes birbirinden ayrılmalı. Belediye başkanları ve milletvekilleri partiyi yerelde belirleyen veya onların üstünde güç sahibi olan kimseler olmaktan çıkartılmalı. Belediye başkanları partilerinin belirlediği ilkeler doğrultusunda sadece belediye hizmetleriyle meşgul olmalı. Milletvekilleri partilerinin emrinde kendi seçim bölgelerinde gerekli çalışmaları yapmalı. Yasama faaliyetlerinin yanısıra tek işleri seçmen toplulukları olmalı. Parti belediye başkanlarının ve milletvekillerinin veya genel merkezde görevli vekillerin emrinde olmamalı. İşte o zaman güç tekelleşmesinin önüne geçilir. Parti güçlü olur. İl ve ilçe başkanları kimsenin adamı olmadan çalışır. Herkes sadece görevini yaptığında dava kazanır. Bu teşkilat modeliyle yeni bir AK Parti kurulmalı diyorum. İçerde yapılacak tadilatlar korkarım ki amacımıza ulaşmamızı mümkün kılmaz."

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ak partili mehmet metiner ak parti ömrünü tamamladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayvan Hakları Yasası için komisyon raporu bekleniyor
Hayvan Hakları Yasası için komisyon raporu bekleniyor
Erdoğan'dan 2 bin 241 Atama!
Erdoğan'dan 2 bin 241 Atama!
Samanyolu TV Genel Müdür Yardımcısı Faruk İlk'in kızı itirafçı oldu: Babam FETÖ'nün beyin takımındaydı
Samanyolu TV Genel Müdür Yardımcısı Faruk İlk'in kızı itirafçı oldu: Babam FETÖ'nün beyin takımındaydı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim