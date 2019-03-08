AK Partili Gülpınar'dan Şaşırtan İfadeler: Sen de kullan, din benim tekelimde değil

Oda TV'nin haberine göre AK Partili Gülpınar, kendisinin dini siyasete alet etmekle suçlanmasını anlamadığını belirterek, "Neden kullanmayayım ki arkadaşlar? Sen de kullan. Din benim tekelimde olan bir şey değil. AK Parti'nin tekelinde olan bir şey değil. Bunu herkes kullanabilir" dedi.

'ALLAH O EMANETİ BİZE VERDİĞİNİZDEN DOLAYI SİZE İNŞALLAH MAHŞERDE HESAP SORMAYACAK' DEMİŞTİ

Gülpınar, "Allah sizden emaneti ehline vermenizi emrediyor, bu emir hepimiz için geçerli, sadece yöneticiler için değil, herkes için, halk için de geçerlidir. Halk emaneti nasıl verir, halk sandığın başına gider, oyunu atar ve emanetini verir. Allah size bir emanet veriyorsa, illaki bunun hesabını soracak demektir" derken, "Vicdan rahatlığıyla size diyorum ki, yarın inşallah mahşerde Allah'ın karşısına çıktığınız zaman, Allah o emaneti bize verdiğinizde dolayı, size inşallah hiçbir hesap sormayacak" ifadelerini kullanmıştı.