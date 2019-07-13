AK Partili Göksu: Enkaz menkaz yok bu şehirde

Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin borçlarına ilişkin Sözcü’den Deniz Zeyrek’e konuştu.

Göksu, “Bütçeyi söylerken İBB bütçesini söylüyorlar, borcu söylerken konsolide borcu söylüyorlar. Tablo anlattıkları gibi değil. İBB, kredibilitesi en yüksek kamu kurumlarından biri. Ayrıca KİPTAŞ taşınmazları gibi belediyenin kaynak üretme alanları da var” ifadesini kullandı.

"Konsolide borç 29.8 milyar tl. Borcun 6.2 milyarı İSKİ (4.02 milyar) ve İGDAŞ'a (2.2 milyar). Aslında borç değil emanet" diyen Göksu sözlerine şöyle devam etti:

"Faiz yok, geri ödeme baskısı yok. Geri kalan 17 milyar lira 2036'ya kadar ödenecek. Yılda ödenecek borç miktarı 890 milyon lira. Tahakkuk etmiş, yani zamanında ödenememiş borç 5.8 milyar lira. Kamu kurumlarında gecikme 8 ay civarında olur. İBB'de 5 ay."

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