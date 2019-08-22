AK Partili belediyeden FETÖ'ye 84 bin TL

Niğde CHP Belediye Meclisi Üyesi Erdal Aydoğan, Belediye Başkanlığı’na, 11 Haziran 2013 tarihinde Niğde’de düzenlenen FETÖ organizasyonu Türkçe Olimpiyatları ile ilgili hazırladığı soruların cevaplanması üzerine dilekçe verdi.

CHP’li Erdal Aydoğan’ın AK Partili Niğde Belediye Başkanlığı’na sunduğu dilekçede, AK Partili Faruk Akdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde, Niğde Belediyesi’nin FETÖ organizasyonuna maddi yardımda bulunup bulunmadığına ve FETÖ’nün Zaman gazetesi, Sızıntı dergisi gibi yayınlarına abone olunup olunmadığına dair sorular yer aldı. Dilekçede ayrıca, Niğde Belediyesi’nde FETÖ operasyonları kapsamında bugüne kadar kaç kişinin işine son verildiği sorusu da yer aldı.

6 YILLIK ZAMAN GAZETESİ ABONELİĞİ VE 84 BİN 747 TL’LİK YARDIM

Dilekçeye verilen, Özel Kalem Müdürü Hanifi Yalçın imzalı cevap metninde, Türkçe Olimpiyatları’na belediye bütçesinden 84 bin 745 TL maddi katkıda bulunulduğu ifadeleri yer aldı. Ayrıca, Faruk Akdoğan başkanlığındaki AK Partili Niğde Belediyesi’nin 2019-2013 yıllarında Zaman gazetesi aboneliğinin bulunduğu ve 10 bin 155 TL ödeme yapıldığı belirtildi. Verilen cevapta, toplamda 4 personelin FETÖ operasyonları kapsamında ihraç edildiği ifadeleri yer aldı.

Faruk Akdoğan 2017 yılında, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş’in istifa etmesinin ardından istifasını vermişti.

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