Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

AK Partili Belediye Başkanı'nın aracının önünü kesip saldırdılar!

Şanlıurfa'ya bağlı Akçakale'nin Belediye Başkanı AK Parti’li Abdülhakim Ayhan’ın da içerisinde bulunduğu makam aracı olarak kullanılan cipe, av tüfeği, taş ve sopalı saldır yapıldı.

banner396

AK Partili Belediye Başkanı'nın aracının önünü kesip saldırdılar!

Şanlıurfa'ya bağlı Akçakale'nin Belediye Başkanı AK Parti’li Abdülhakim Ayhan’ın da içerisinde bulunduğu makam aracı olarak kullanılan cipe, av tüfeği, taş ve sopalı saldır yapıldı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 12:23
AK Partili Belediye Başkanı'nın aracının önünü kesip saldırdılar!

Olay, saat 12:00 saatlerinde Akçakale ilçe merkezinde meydana geldi. Abdülhakim Ayhan ile beraberindekiler, yapılan çalışmaları inceledikten sonra mahalleden ayrılmak üzereyken aracın önü bir grup tarafından araçlarla kesti.  Araçlardan inen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Başkan Ayhan'ın bulunduğu araca av tüfeği, taş, sopa ve baltayla saldırdı. Korumaların müdahale ettiği olay sırasında Belediye Başkanı Ayhan'ın bulunduğu araç, bölgeden uzaklaştırıldı.  Saldırı sırasında zırhlı aracın camları kırıldı ve hasar meydana geldi. Olaydan sonra Başkan Abdülhakim Ayhan, Akçakele İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek yaşanan saldırıyla ilgili ifade verdi. 

AK Partiâli Belediye BaÅkanÄ±âna silahlÄ± saldÄ±rÄ±

Akçakale Belediye Başkanı AK Parti’li Abdülhakim Ayhan’ın makam aracına, 20 Ekim 2015 tarihinde, Şanlıurfa kent merkezinde taşlı saldırı düzenlenmiş, olayda yaralanan olmamış, araçta hasar oluşmuştu.

AK Partiâli Belediye BaÅkanÄ±âna silahlÄ± saldÄ±rÄ±

AK Partiâli Belediye BaÅkanÄ±âna silahlÄ± saldÄ±rÄ±

AK Partiâli Belediye BaÅkanÄ±âna silahlÄ± saldÄ±rÄ±

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 19.09.2018 14:52
Anahtar Kelimeler:
ak partili belediye başkanı nın aracının önünü kesip saldırdılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
CAN 2 saat önce

Vatandaşın parasıyla bindikleri arabaya bak 500 milyardan fazla.. Siz önce siyasilerin harcamalarında tasarrufa gidin.. Yazık çok yazık bu ülkeye!!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Erdoğan: Biz de Kriz Falan Yok!..
Erdoğan: Biz de Kriz Falan Yok!..
'2018 Yılında Türk Milleti Yüzde 45-50 Oranında Fakirleşti'
'2018 Yılında Türk Milleti Yüzde 45-50 Oranında Fakirleşti'
Kültür ve Turizm Bakanlığı atama kararları Resmi Gazete'de
Kültür ve Turizm Bakanlığı atama kararları Resmi Gazete'de

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim