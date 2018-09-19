AK Partili Belediye Başkanı'nın aracının önünü kesip saldırdılar!

Olay, saat 12:00 saatlerinde Akçakale ilçe merkezinde meydana geldi. Abdülhakim Ayhan ile beraberindekiler, yapılan çalışmaları inceledikten sonra mahalleden ayrılmak üzereyken aracın önü bir grup tarafından araçlarla kesti. Araçlardan inen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Başkan Ayhan'ın bulunduğu araca av tüfeği, taş, sopa ve baltayla saldırdı. Korumaların müdahale ettiği olay sırasında Belediye Başkanı Ayhan'ın bulunduğu araç, bölgeden uzaklaştırıldı. Saldırı sırasında zırhlı aracın camları kırıldı ve hasar meydana geldi. Olaydan sonra Başkan Abdülhakim Ayhan, Akçakele İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek yaşanan saldırıyla ilgili ifade verdi.





Akçakale Belediye Başkanı AK Parti’li Abdülhakim Ayhan’ın makam aracına, 20 Ekim 2015 tarihinde, Şanlıurfa kent merkezinde taşlı saldırı düzenlenmiş, olayda yaralanan olmamış, araçta hasar oluşmuştu.