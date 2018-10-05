ak partili belediye başkanı partisinden ihraç edildi

AK Parti tüzüğünün bazı maddelerine aykırı davrandığı öne sürülen disiplin kuruluna sevk edilen Kemer Belediye Başkanı Durmuş Erdem, AK partiden ihraç edildi. Ak Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu'nun geçen hafta aldığı ihraç kararı AK Parti Burdur İl Başkanlığı'na gönderdi.

İHRAÇ KARARI E-POSTA YOLUYLA İLETİLDİ

İl Başkanlığı ihraç kararını teslim almayan Durmuş Erdem'e posta yoluyla gönderdi.

Evli ve bir çocuk babası Durmuş Erdem, 2004 yılında beri Kemer ilçe Belediye Başkanlığı yapıyor.

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