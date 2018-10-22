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Ak Partili Başkana Silahlı Saldırı!

Konya'da, belediye binası önünde silahlı saldırıya uğrayan Çumra Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Oğuz, bacaklarından yaralandı.

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Ak Partili Başkana Silahlı Saldırı!

Konya'da, belediye binası önünde silahlı saldırıya uğrayan Çumra Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Oğuz, bacaklarından yaralandı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 16:25
Ak Partili Başkana Silahlı Saldırı!

Silahlı saldırı olayı, bugün saat 15:30 sıralarında, Çumra Belediyesi önünde meydana geldi. Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, bina önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Bacaklarından yaralanan, evli ve 3 çocuk babası Oğuz, hastaneye kaldırıldı. Polis, silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Ãumra Belediye BaÅkanÄ± Mehmet OÄuzâa silahlÄ± saldÄ±rÄ±

GEÇEN HAFTA DA AKÇAKALE BELEDİYE BAŞKANI'NA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta da Şanlıurfa’nın Akçakale Belediye Başkanı AK Partili Abdülhakim Ayhan’ın da içerisinde bulunduğu makam aracı olarak kullanılan zırhlı cipe, uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmişti.

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Son Güncelleme: 22.10.2018 16:30
Anahtar Kelimeler:
ak partili başkana silahlı saldırı
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Mert 11 dakika önce

Mafya yaptırıodur peşkeş içih

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