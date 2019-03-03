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"Ak Partili Adaylara Oy Vermek Allah'ın Emri"

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, 'Erdoğan'ı desteklemenin imanın gereği' olduğunu söyledi ve "Yarın mahşerde Allah'ın karşısına çıktığınız zaman, Allah o emaneti bize verdiğinizden dolayı size inşallah hiçbir hesap sormayacak" dedi.

"Ak Partili Adaylara Oy Vermek Allah'ın Emri"

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, 'Erdoğan'ı desteklemenin imanın gereği' olduğunu söyledi ve "Yarın mahşerde Allah'ın karşısına çıktığınız zaman, Allah o emaneti bize verdiğinizden dolayı size inşallah hiçbir hesap sormayacak" dedi.

03 Mart 2019 Pazar 15:56
"Ak Partili Adaylara Oy Vermek Allah'ın Emri"

AK Parti Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'ın Şanlıurfa'daki seçim bürosu açılışında yaptığı konuşma, tepkilere neden oldu.

İlçe Meclis Üyesi Adayı Celal Akıl'ın seçim bürosu açılışına katılan Gülpınar, AK Partili adaylara oy isterken, bunun Allah'ın emri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemenin 'iman' gereğini olduğunu belirten ​Gülpınar, şunları söyledi:

"Allahü Teala sizden emaneti ehline vermenizi emrediyor, bu emir hepimiz için geçerli. Sadece yöneticiler için idareciler için geçerli değil. Herkes için. Halk için de geçerlidir. Halk emaneti nasıl verir? Sandığın başına gider, oyunu atar ve emanetini verir. Allah size bir emanet veriyorsa, bunun hesabını soracak demektir. Bunun hesabı nerede olacak. Ahirette olacak. Şimdi Allah hepinizden razı olsun. Bize bu emaneti verdiniz. Ben de gönül rahatlığıyla, vicdan rahatlığıyla size diyorum ki, yarın inşallah mahşerde Allah'ın karşısına çıktığınız zaman, Allah o emaneti bize verdiğinizden dolayı size inşallah hiçbir hesap sormayacak."

Son Güncelleme: 03.03.2019 17:49
Anahtar Kelimeler:
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