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AK Parti'den Yerel Seçim ve İttifak Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 2019 Mart yerel seçimler ve MHP ile ittifak konularında açıklamalarda bulundu. Turan, '3 dönem belediye başkanlığı yapanlar, kendi iradesiyle aday olmayarak genel merkezi rahatlatmalı' ifadelerini kullandı.

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AK Parti'den Yerel Seçim ve İttifak Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 2019 Mart yerel seçimler ve MHP ile ittifak konularında açıklamalarda bulundu. Turan, '3 dönem belediye başkanlığı yapanlar, kendi iradesiyle aday olmayarak genel merkezi rahatlatmalı' ifadelerini kullandı.

19 Ekim 2018 Cuma 16:25
AK Parti'den Yerel Seçim ve İttifak Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 2019 Mart yerel seçimler ve MHP ile ittifak konularında açıklamalarda bulundu. Turan, '3 dönem belediye başkanlığı yapanlar, kendi iradesiyle aday olmayarak genel merkezi rahatlatmalı' ifadelerini kullandı.

AK Partili Bülent Turan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı açıklamada yerel seçimlerle ilgili, "Biz Meclis'te gençleştirmeyi başardık. Aynı şeyi belediyelerde de bekliyoruz. 3 dönem belediye başkanlığı yapanlar, kendi iradesiyle aday olmayarak genel merkezi rahatlatmalı. İstisna olabilir. 'Ben olmazsam parti batar' anlayışı partimiz açısından söz konusu olamaz. Halk tarafından kadrolarda gençleşme beklentisi var." ifadelerini kullandı. 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile ittifak görüşmeleriyle ilgili konuşan AK Partili Turan, "İl il, ilçe ilçe tam bir ittifaktan söz etmek doğru değil. Küresel ataklara karşı milli duruş sergileyen partilerle yan yana olmak önemli. Ama şu an için bir formül geliştirilmedi. MHP'nin İstanbul için aday göstermemesi ittifak ile ilgili değil iyi niyet göstergesidir." şeklinde konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 19.10.2018 16:36
Anahtar Kelimeler:
ak parti den yerel seçim ittifak açıklaması
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