Ak Parti'den Yeni Askerlik Sistemi Açıklaması!

AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Naci Bostancı tarafından yeni askerlik sistemi ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bostancı'nın yapmış olduğu açıklamasında yeni askerlik sisteminin meclise ne zaman geleceğini açıkladı.

AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Naci Bostancı katılmış olduğu televizyon programında gündemin merak edilen konularına ilişkin açıklamalarda bulundu.



"YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NİSAN'DA MECLİS'TE OLACAK"



AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Naci Bostancı, NTV canlı yayınına katıldı. Burada hem açıklamalarda bulunan hemde kendisine sorulan sorulara dair yanıt veren Naci Bostancı yeni askerlik sistemi konusuna değindi.



Yeni Askerlik Sisteminin Ne Zaman yayınlacağı konusuna açıklık getiren Naci Bostancı şu ifadeleri kullandı.



"Muhtemelen Nisan ayı içinde meclis gündemine gelecek. Kanaatim çok fazla tartışma olur mu şimdiden ön göremiyorum ama beklemiyorum. Partilerin üzerinde anlaşacakları temel hususları içeren bir teklif olacaktır. hızlı çıkacaktır diye düşünüyorum."

YENİ KURULACAK PARTİ İDDİALARINA CEVAP VERDİ



Son dönemlerde sisyaset gündemini oldukça meşgul eden yeni parti iddialarına da değinen AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Naci Bostancı bu konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"Bana öyle geliyor ki bol miktarda senaryoların ortaya çıktığı alanlardan birisi magazin dünyası diğeri de siyaset dünyası. Siyasette de senaryo çok. gerçeklik ne derseniz farklı. Ben 18 yıldır bu senaryoları dinliyorum. Bunların hiç birisi işe yaramadı. Türkiye siyasetinde AK Parti dışında farklı bir gelişme yaşanma ihtimali yine Ak Parti'nin içinde aranıyor. Siyaset bir kere iddia işidir. Seçim sonucunu bekleyen mühendisliklerin değeri yok."

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