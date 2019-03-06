Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Ak Parti'den Yeni Askerlik Sistemi Açıklaması!

AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Naci Bostancı tarafından yeni askerlik sistemi ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bostancı'nın yapmış olduğu açıklamasında yeni askerlik sisteminin meclise ne zaman geleceğini açıkladı.

Ak Parti'den Yeni Askerlik Sistemi Açıklaması!

AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Naci Bostancı tarafından yeni askerlik sistemi ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bostancı'nın yapmış olduğu açıklamasında yeni askerlik sisteminin meclise ne zaman geleceğini açıkladı.

06 Mart 2019 Çarşamba 08:10
Ak Parti'den Yeni Askerlik Sistemi Açıklaması!

AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Naci Bostancı tarafından yeni askerlik sistemi ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bostancı'nın yapmış olduğu açıklamasında yeni askerlik sisteminin meclise ne zaman geleceğini açıkladı.
AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Naci Bostancı katılmış olduğu televizyon programında gündemin merak edilen konularına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

"YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NİSAN'DA MECLİS'TE OLACAK"

AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Naci Bostancı, NTV canlı yayınına katıldı. Burada hem açıklamalarda bulunan hemde kendisine sorulan sorulara dair yanıt veren Naci Bostancı yeni askerlik sistemi konusuna değindi. 

Yeni Askerlik Sisteminin Ne Zaman yayınlacağı konusuna açıklık getiren Naci Bostancı şu ifadeleri kullandı. 

"Muhtemelen Nisan ayı içinde meclis gündemine gelecek. Kanaatim çok fazla tartışma olur mu şimdiden ön göremiyorum ama beklemiyorum. Partilerin üzerinde anlaşacakları temel hususları içeren bir teklif olacaktır. hızlı çıkacaktır diye düşünüyorum."

YENİ KURULACAK PARTİ İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Son dönemlerde sisyaset gündemini oldukça meşgul eden yeni parti iddialarına da değinen AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Naci Bostancı bu konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Bana öyle geliyor ki bol miktarda senaryoların ortaya çıktığı alanlardan birisi magazin dünyası diğeri de siyaset dünyası. Siyasette de senaryo çok. gerçeklik ne derseniz farklı. Ben 18 yıldır bu senaryoları dinliyorum. Bunların hiç birisi işe yaramadı. Türkiye siyasetinde AK Parti dışında farklı bir gelişme yaşanma ihtimali yine Ak Parti'nin içinde aranıyor. Siyaset bir kere iddia işidir. Seçim sonucunu bekleyen mühendisliklerin değeri yok." 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 06.03.2019 18:52
Anahtar Kelimeler:
ak parti den yeni askerlik sistemi açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İyi Parti'den Toplu İstifa! İşte Detaylar...
İyi Parti'den Toplu İstifa! İşte Detaylar...
4 yıl Aradan Sonra Ortaklık Konseyi toplanıyor!
4 yıl Aradan Sonra Ortaklık Konseyi toplanıyor!
CHP'li Gürer:KHK mağdurlarını Meclis Gündemine Taşıdı!
CHP'li Gürer:KHK mağdurlarını Meclis Gündemine Taşıdı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim