Ak Parti'den Yasa Teklifi: Mülakat Puanı Barajı...

Adli ve idari yargı hakim adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alma şartını da getiren Ceza Muhakemesi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
Detaylar geliyor.
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Yahu ne fark edecek ki adamlar istedigine yuksek istediklerine dusuk verecek istedikleri işe girecek mulakatta verecegin cvp larin da bir geregi yok nasilsa istedikleri kisi kazanacak
Önce hukuk fakültesi mezunları hakim savcı olabiliyordu şimdi üç beş bölüm daha eklediler kamu yönetimi falan filan o da yetmedi baraj puanı yok ediliyor .Ne yapılmaya çalışıyor:))) yazık çok yazık tarih meşru olarak tekrar ediyor:))