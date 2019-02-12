Ak Parti'den Yasa Teklifi: Mülakat Puanı Barajı...

Adli ve idari yargı hakim adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alma şartını da getiren Ceza Muhakemesi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu