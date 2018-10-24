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AK Parti'den Melih Gökçek açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir radyo programında "Melih Gökçek bey ile görüştüm. 'Bana yapılmış resmi bir teklif yok. Ben AK Partiliyim' dedi" açıklamasını yaptı.

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AK Parti'den Melih Gökçek açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir radyo programında "Melih Gökçek bey ile görüştüm. 'Bana yapılmış resmi bir teklif yok. Ben AK Partiliyim' dedi" açıklamasını yaptı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 20:40
AK Parti'den Melih Gökçek açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir radyo programında "Melih Gökçek bey ile görüştüm. 'Bana yapılmış resmi bir teklif yok. Ben AK Partiliyim' dedi" açıklamasını yaptı.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan’ın hazırladığı Ankara radyoları ortak yayınında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “MHP’den Melih beye yapılan resmi bir teklif yok. Ben Melih Gökçek beyle görüştüm ben partinin emrimdeyim dedi. Melih bey Ankara’da başarılı işlere imza atmıştır” ifadelrini kullandı.

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Son Güncelleme: 24.10.2018 21:20
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