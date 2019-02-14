Ak Parti'den İstihdam Açıklaması!

Gençleri mühendislik alanlarına teşvik etmeyi amaçlayan KEFEK Alt Komisyonu, AK PARTİ Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak başkanlığında toplandı.



Toplantıda sunum yapan Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarından Dr. Hülya Bal, fen, teknoloji, mühendislik, matematik (STEM) alanlarına ağırlık veren eğitim anlayışının gelişmiş ülkelerde uygulandığını, Türkiye'de de birçok ilde bu eğitim anlayışını hayata geçirmeye çalıştıklarını vurguladı.

42 BİN ÖĞRETMENLE ANKET



Türkiye'de öğretmenlerin STEM farkındalık oranının çok düşük olduğunu dile getiren Bal, "Yaklaşık 42 bin öğretmen üzerinde yaptığımız anket sonucunda STEM farkındalığı olan öğretmenlerin yüzde 2,93 oranında olduğunu tespit ettik. Bu Türkiye için çok düşük bir oran." diye konuştu.



STEM eğitiminin bütün derslere entegre edilmesi gerektiğini ifade eden Bal, "Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve iş dünyası, iş birliğine gitmeli. STEM eğitim derslerinde bütünleşik bir yapıda uygulanmalı. Öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmeli. STEM eğitimi, okul ve okul dışı ortamlardaki etkinliklerle desteklenmeli. Günlük hayata entegrasyonu sağlanmalı." önerilerinde bulundu.

AK PARTİLİ BAKBAK'TAN İSTİHDAM AÇIKLAMASI



Komisyon Başkanı Bakbak, kız çocukları başta olmak üzere gençleri STEM alanlarını yönlendirmek istediklerini belirterek, "Bu alanda ABD ve Çin'de önemli adımlar atılmaktadır. Türkiye'nin de bu alanda geri kalmaması lazım. Meslek alanları, teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişmektedir. Türkiye'de gençlerimizin yüzde 50'ye yakını hizmet alanlarında çalışmaktadır. Kadın istihdam oranımız ise yüzde 35 civarında. Bu rakamı yüzde 45'lere çıkarmak için fen, matematik ve teknoloji alanlarına yönlendirmemiz lazım. Kadınlarımızın hem siyasette hem de bilim ve teknoloji alanında üst düzeylerde yer almasını sağlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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