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AK Parti'den flaş erken seçim açıklaması!

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, "Yerel seçimler öne çekilebilir mi?" sorusuna "Ekim, Kasım gibi veya Eylül, Ekim, Kasım gibi olması gerekir" cevabını verdi.

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AK Parti'den flaş erken seçim açıklaması!

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, "Yerel seçimler öne çekilebilir mi?" sorusuna "Ekim, Kasım gibi veya Eylül, Ekim, Kasım gibi olması gerekir" cevabını verdi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 19:56
AK Parti'den flaş erken seçim açıklaması!

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu'nda düzenlenirken, kulisleri hareketlendiren açıklama AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya'dan geldi.

NTV canlı yayınına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, "Yerel seçimler öne çekilebilir mi?" sorusuna "Ekim, Kasım gibi veya Eylül, Ekim, Kasım gibi olması gerekir" yanıtını verdi.

Erol Kaya gerekçe olarak da; kış şartlarında seçim yapmanın zorluğundan söz etti ve belediye bütçelerinin Ocak ayında belirlendiğini, belediye başkanlarının seçim için bu bütçenin büyük bölümünü harcadığını söyledi. AK Parti'li Kaya, aynı belediye başkanının seçilmemesi durumunda da gelecek olan başkanın bütçe nedeniyle zorlandığını ifade etti. Yerel seçimler normal şartlarda Mart 2019 tarihinde yapılacak.

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Son Güncelleme: 18.08.2018 20:42
Anahtar Kelimeler:
ak parti den flaş erken seçim açıklaması
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