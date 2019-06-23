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AK Parti'den dikkat çeken ''neden kaybettik'' açıklaması

AK Partili milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İBB Başkanlığı seçimlerini 2 ay arayla 2. kez kaybetmelerinin nedenini "Ahlaki üstünlüğümüzü kaybettik" diyerek açıkladı.

AK Parti'den dikkat çeken ''neden kaybettik'' açıklaması

AK Partili milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İBB Başkanlığı seçimlerini 2 ay arayla 2. kez kaybetmelerinin nedenini "Ahlaki üstünlüğümüzü kaybettik" diyerek açıkladı.

23 Haziran 2019 Pazar 21:32
AK Parti'den dikkat çeken ''neden kaybettik'' açıklaması

Seçimle ilgili dikkat çeken bir yorum AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'ndan geldi.

"YENİDEN ÜMİT OLABİLİRİZ"

AK Partili Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ahlâkî üstünlüğü kaybettiğimiz için İstanbul'u kaybettik Samimi öz eleştiri yaparak yeniden ümit olabiliriz. Bunun için geçmişi ve mitleri bırakıp geleceğe ve gençlerin hayallerine bakmalı, rasyonalite, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ve temel haklara odaklanmalıyız.

Benim de bir Türkiye hayalim var. Herkesin ayağının yere bastığı,  beğenmediğimiz düşüncelerin öfke veya şiddet ile bastırılmadığı, toplumsal farklılığın zenginlik kabul edildiği, Türkiye'nin refahının çok seslilikte görüldüğü ve karşılıklı tahammülsüzlüğün aşıldığı bir Türkiye." ifadelerini kullandı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 24.06.2019 22:14
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ak parti den dikkat çeken neden kaybettik açıklaması
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hüseyin 14 saat önce

hala neden kaybettik diyebiliyorlar o da iyi herkes kendi açısından bi sebep bulabilir ama benim fikrim kendi yaşadıklarımla ilgili olarak nedeni üniversite mezunu işsiz olarak yılalrdan beri kpss ye giriyorum mülakatlara giriyorum tanıdığım yok siyasetle alakam yok dayım yok diye hep eleniyorum özellikle bu durum son 7-8 aydır torpilli alımlar milletin gözünün içine baka baka yapılıyordu özellikle bunu yapanlar da milletvekilleri bu milletin herkesin vekili benim önüme hak yiyerek birisini geçirirse böyle tokadın nereden geldiğini anlayamazsın işte aslında anlıyorlar biliyorlar işlerine gelmiyor öncelikle tüm kamu kurumlarından bu mülakatı kaldırın sadece kpss puan üstünlüğü artı gs yapın öyle kim alacaksanız alın öyle yapmazsanız bi daha istanbul seçimlerine itiraz etseler bu kez fark yüzde 9 değil yüzde 18 olur akıllanırsanız belki o zaman

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