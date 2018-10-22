ak parti den bahçeli ye cevap

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afla ilgili sözlerine MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin cevabı ile ilgili olarak ''Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız o gün yaptığı konuşmada Sayın Bahçeli'yi yada MHP'yi kastedecek olsaydı, bizzat MHP'yi zikrederek, Sayın Bahçeli'yi zikrederek konuşurdu'' ifadelerini kullandı.

İşte Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Erdoğan'ın direkt konuşmayı sevdiğini belirten Çelik ''Bu af tartışmaları başladığından beri AK Parti Genel Merkezi'ne ve hükümet ile ilgili birimlere yoğun talep gelmektedir. Bu taleplerden bir tanesi de Cumhurbaşkanımızın o gün bahsettiği, uyuşturucu satıcılarının uyuşturucu satıcısı olmadığı, kurban olduğu şeklindeki yaklaşımdır. Cumhurbaşkanımızın kast ettiği budur. Bu cümleleri belli açılışlarda kullanıyorsa topluma bir mesaj vermek istemektedir. Uyuşturucu satıcılarına geçit verilmeyeceğini söylemek istemektedir. Cumhurbaşkanımız o gün yaptığı konuşmada MHP’yi kast edecek olsaydı direkt MHP kelimesini zikrederdi.

Cumhurbaşkanımızın ima yoluyla bunu söylediğini ifade etmek Cumhurbaşkanımızı tanımamaktır. MHP’yi ima edecekse Cumhurbaşkanımızı MHP adını zikreder. Cumhurbaşkanımızın tarzı budur. Bu kadar açık siyasi lider yoktur.'' ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANIMIZA SAYGI AK PARTİ'NİN KIRMIZI ÇİZGİSİDİR

Ak Parti'nin kırmızı çizgisini net bir dille belirten Ömer Çelik ''Sayın Bahçeli’nin açıklamasında sayın Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan ifadeleri son derece yanlış bulmaktayız. İsabetsiz ve itibarsız isnatlar şeklinde bir takım ifadelerden bahsediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi basiretini, sorgulayan bir takım cümleler var. Cumhurbaşkanımızın siyasi basireti tüm dünyanın malumudur. Sayın Bahçeli’nin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı ifadeler siyasi nezaket, nezahet ve yüklenen sorumluluğa uygun bir yaklaşım olmamıştır. Biz AK Parti camiası olarak bunları kabul etmediğimizi açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza gösterilmesi gereken saygı AK Parti'nin kırmızı çizgisidir. Bu cümleler son derece kırıcı incitici cümlelerdir. Biz bunun tekrarlanması gerektiğini ifade ediyoruz.'' açıklamasını yaptı.

CUMHUR İTTİFAKI



Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik Cumhur ittifakı ile ilgili olarak da ''Her siyasi tartışma ve gündemde anlaşacağız diye bir şey yok. Anlaşamadığımız zaman ittifak ortadan kalkacak diye bir yaklaşım da yok.'' ifadelerini kullandı.

MHP LİDERİ BAHÇELİ NE DEMİŞTİ? Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, “Sayın Cumhurbaşkanı, “şimdi birileri çıkarmış af, ne affı?” ifadeleriyle birlikte aynen şunları dile getirmiştir: “Hele hele 50 bini aşkın uyuşturucunun cezaevinde olduğu bir dönemde biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız?” Elbette kast edilen Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir. MHP’yi yüzeysel ve üstünkörü bir şekilde uyuşturucuyla, uyuşturucu suçuyla yan yana getirmek şayet art niyet değilse, kesinlikle isabetsiz ve itibarsız bir isnattır” ifadelerini kullanmıştı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA