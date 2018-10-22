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Ak Parti'den Af İle İlgili Yeni Formül

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) af teklifine 'vicdanlarda oluşturabileceği tepkiler' sebebiyle sıcak bakmayan AK Parti'de yeni formül bulunduğu öne sürüldü. Buna göre yapılan istişarelerde cezasının uzun süresini çekenlere bir miktar daha erken tahliye imkanı sağlayacak düzenleme ön plana çıktı.

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Ak Parti'den Af İle İlgili Yeni Formül

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) af teklifine 'vicdanlarda oluşturabileceği tepkiler' sebebiyle sıcak bakmayan AK Parti'de yeni formül bulunduğu öne sürüldü. Buna göre yapılan istişarelerde cezasının uzun süresini çekenlere bir miktar daha erken tahliye imkanı sağlayacak düzenleme ön plana çıktı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 08:22
Ak Parti'den Af İle İlgili Yeni Formül

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) af teklifine 'vicdanlarda oluşturabileceği tepkiler' sebebiyle sıcak bakmayan AK Parti'de yeni formül bulunduğu öne sürüldü. Buna göre yapılan istişarelerde cezasının uzun süresini çekenlere bir miktar daha erken tahliye imkanı sağlayacak düzenleme ön plana çıktı.

Star gazetesinde yer alan iddiaya göre, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yaptığı sunumdan sonra yapılan değerlendirmelerde de affın toplum vicdanında yaratabileceği rahatsızlıklar dikkate alınarak bir çalışmanın yapılabileceği fikri üzerinde yoğunlaşıldı.

KHK İLE ÖNEMLİ DÜZENLEME YAPILMIŞTI

AK Parti kurmayları, yapılabilecek düzenlemenin, 2106 yılında koşullu salıverilmeyle ilgili çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) benzer içerikte olabileceğine dikkat çekildi. 2016 yılında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) ile iki önemli düzenleme yapılmıştı. Söz konusu düzenlemede, koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin cezalarının, koşullu salıverilme tarihine kadarki kısmı denetimli serbestlik ile infaz edilmesi sağlanmıştı.

ŞARTLARI TAŞIYANLAR 1 YIL ERKEN TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Şartları taşıyan hükümlüler bir yıl erken tahliye edilmişti. Fakat kasten adam öldürme, çocuğa ve aile bireylerine yönelik ağırlaştırılmış yaralamaya dönük cinsel suçlar, özel hayatın gizliliğine yönelik suçlar, uyuşturucu ticaret ve imalatı, devletin güvenliğine, Anayasal düzene, terörle mücadele ve devlet sırlarına karşı işlenen suçlar KHK kapsamı dışında tutulmuştu.

AF İÇİN YENİ FORMÜL BULUNDU

Vicdanlarda oluşturabileceği tepkiler nedeniyle AK Parti'de sıcak bakılmayan af teklifine yeni formül bulundu. Cezasının uzun süresini çekenlere bir miktar daha erken tahliye imkanı sağlayacak düzenleme ön plana çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) af teklifi ilgili değerlendirmelerini birkaç kez kamuoyuna açık toplantılardaki konuşmasıyla ortaya koymuştu.Bu konuda önce Bakanlar Kurulu'nda bir sunum yapılmış ve teklifin tablosu çıkarılmıştı.

Kaynaklar; Star - Sputnik

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 22.10.2018 10:54
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ak parti den af ilgili yeni formül
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halk 2 saat önce

Geriye hırsızlık, darp falan kalıyor sanırım çok da bir şey degismemis

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Adsız 2 saat önce

İti kopuğu içerden çıkararak vicdanınız rahat edecekse hiç durmayın

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