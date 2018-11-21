AK Parti'den '3600 ek gösterge' açıklaması

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Konya Milletvekili Orhan Erdem: "AK Parti Grubu da bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmalar bittikten sonra 3600 ek gösterge ile ilgili kanun teklifi meclise verilecektir" ifadelerini kullandı.



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, İYİ Parti'nin "Polis, öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesinin kamuya maliyetinin araştırılması, ek göstergenin verilmesi için gerekli çalışmaların yapılabilmesi" amacıyla verdiği araştırma önergesinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına ilişkin önerisi değerlendirildi.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, 3600 ek gösterge ile ilgili meydanlarda söz verildiğini belirterek, "Söz ağızdan çıkar. Söz ağızdan çıkıyorsa, bu söz mutlaka yerine getirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, kamu çalışanları için 3600 ek göstergenin çok önemli olduğunu belirtti.

Bu konuda kanun teklifi verdiklerini hatırlatan MHP'li Kalaycı, "Araştırma komisyonu kurulması sorunu çözmez." şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "Zaman, mahkemede de karakolda da Mecliste de doğru söyleme zamanı. Meydanlarda verilen sözlerin yerine getirilme zamanı." ifadesini kullandı.

"Bir ileri iki geri yapan milletvekillerine de seslenmek istediğini" dile getiren Arık, "Emeklilikte yaşa takılanlarda olduğu gibi önce 'evet' deyip sonra 'hayır' demeyin. Sözünüzün arkasında durun." diyerek eleştirilerde bulundu.

3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, "16 yıldır iktidarız. 14 kere halkın huzuruna çıkmışız, 6 genel, 3 yerel, 3 referandum, iki cumhurbaşkanlığı seçiminde verilen sözleri yerine getirdiği için her zaman en yüksek oranda oy almış bir partiden bahsediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bu konuyla ilgili verilen kanun teklifinin bulunduğunu anımsatan, AK Parti Grubunun da bir çalışma yürüttüğünü bildiren Erdem, "Bu çalışmalar bittiğinde kanun teklifi verilecektir. Bütçeye getireceği yükler, ne zaman başlayacağı, kimlere verileceği gibi konularda sorumluluk sahibi bir parti olarak çalışmalar bittikten sonra, zamanı geldiğinde sözümüzü yerine getireceğiz. Hiçbir sözü yerde kalmamış bir partinin mensubu olarak bu çalışmanın en kısa zamanda yapılacağını biliyorum." diye konuştu.

İYİ Parti'nin önergesi kabul edilmedi.

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