Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

AK Parti'den '3600 ek gösterge' açıklaması

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Konya Milletvekili Orhan Erdem: "AK Parti Grubu da bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmalar bittikten sonra 3600 ek gösterge ile ilgili kanun teklifi meclise verilecektir" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den '3600 ek gösterge' açıklaması

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Konya Milletvekili Orhan Erdem: "AK Parti Grubu da bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmalar bittikten sonra 3600 ek gösterge ile ilgili kanun teklifi meclise verilecektir" ifadelerini kullandı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:36
AK Parti'den '3600 ek gösterge' açıklaması

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Konya Milletvekili Orhan Erdem: "AK Parti Grubu da bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmalar bittikten sonra 3600 ek gösterge ile ilgili kanun teklifi meclise verilecektir" ifadelerini kullandı.
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, İYİ Parti'nin "Polis, öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesinin kamuya maliyetinin araştırılması, ek göstergenin verilmesi için gerekli çalışmaların yapılabilmesi" amacıyla verdiği araştırma önergesinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına ilişkin önerisi değerlendirildi.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, 3600 ek gösterge ile ilgili meydanlarda söz verildiğini belirterek, "Söz ağızdan çıkar. Söz ağızdan çıkıyorsa, bu söz mutlaka yerine getirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, kamu çalışanları için 3600 ek göstergenin çok önemli olduğunu belirtti.

Bu konuda kanun teklifi verdiklerini hatırlatan MHP'li Kalaycı, "Araştırma komisyonu kurulması sorunu çözmez." şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "Zaman, mahkemede de karakolda da Mecliste de doğru söyleme zamanı. Meydanlarda verilen sözlerin yerine getirilme zamanı." ifadesini kullandı.

"Bir ileri iki geri yapan milletvekillerine de seslenmek istediğini" dile getiren Arık, "Emeklilikte yaşa takılanlarda olduğu gibi önce 'evet' deyip sonra 'hayır' demeyin. Sözünüzün arkasında durun." diyerek eleştirilerde bulundu.

3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, "16 yıldır iktidarız. 14 kere halkın huzuruna çıkmışız, 6 genel, 3 yerel, 3 referandum, iki cumhurbaşkanlığı seçiminde verilen sözleri yerine getirdiği için her zaman en yüksek oranda oy almış bir partiden bahsediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bu konuyla ilgili verilen kanun teklifinin bulunduğunu anımsatan, AK Parti Grubunun da bir çalışma yürüttüğünü bildiren Erdem, "Bu çalışmalar bittiğinde kanun teklifi verilecektir. Bütçeye getireceği yükler, ne zaman başlayacağı, kimlere verileceği gibi konularda sorumluluk sahibi bir parti olarak çalışmalar bittikten sonra, zamanı geldiğinde sözümüzü yerine getireceğiz. Hiçbir sözü yerde kalmamış bir partinin mensubu olarak bu çalışmanın en kısa zamanda yapılacağını biliyorum." diye konuştu.

İYİ Parti'nin önergesi kabul edilmedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 21.11.2018 19:00
Anahtar Kelimeler:
ak parti den 3600 ek gösterge açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ali 7 dakika önce

Uzman cavuslara kadro en cok onlar hak ediyor niye bekci kadrolu uzmanlar kadrolu degil butun taşaroncular hepsi kadroya alinda bekci ile uzman cvs masşi ayni ama bekci kadrolu uzman cvs kadro degil

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Fatih 7 dakika önce

Sözleşmeli uzmanlar kaleme dahi alınmıyor yazık

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
İşçilerin 3 Bin Lira Maaşla Çalıştığı Kurum Kapatılıyor mu?
İşçilerin 3 Bin Lira Maaşla Çalıştığı Kurum Kapatılıyor mu?
"EYT'nin Maliyeti 750 Milyar Değil 18 Milyar TL"
"EYT'nin Maliyeti 750 Milyar Değil 18 Milyar TL"
CHP ile İYİ Parti İttifak Anlaşması Yaptı
CHP ile İYİ Parti İttifak Anlaşması Yaptı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim