AK Parti'de kritik gün!

Ajanslara yansıyan kulis haberlerine göre, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti’de başlattığı yenilenme süreci yarın yapılacak büyük kongreye de damgasını vuracağı belirtildi.

AK Parti kulislerinde, 50 kişilik MKYK’nın ‘Tecrübe ve gençlik’ dengesi kurularak oluşturulacağı değerlendirilmesi yapılıyor. AK Parti kulislerinde, partinin en yetkili karar organı olan 50 kişilik MKYK’nın en az yarısının değişmesine kesin gözüyle bakılırken, yeni yönetim yapısında gençler ve kadınların daha fazla sayıda temsil edileceği belirtiliyor. Erdoğan’ın, MKYK listesini ‘Tecrübe ve gençliği’ buluşturacak şekilde oluşturacağı ifade edilirken, eski bakanlar Mehmet Özhaseki ve Fatma Betül Sayan Kaya’ya da parti yönetiminde yer verilebileceği kaydediliyor.

Ayrıca, hâlen bakanlık görevini yürüten Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Abdulhamit Gül ve Mevlüt Çavuşoğlu’nun da MKYK’da yer almalarına kesin gözüyle bakılıyor. 24 Haziran seçimlerinde liste dışı kalan bazı eski milletvekillerinin de parti yönetimine taşınabileceği belirtiliyor.

AK Parti kulislerinde, yeni parti yönetiminin sürpriz isimlerden oluşabileceği değerlendirmesi yapılırken, bu yorumlar 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Erdoğan’ın son MKYK toplantısında dile getirdiği ‘Vatandaş artık yeni yüzler görmek istiyor’ sözlerine dayandırılıyor.

Kongrede, AK Parti’nin tüzüğü de Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne uyumlu hale getirilecek. Büyük kongre delegelerinin sayısının eski sistemdeki 550 milletvekili sayısına göre belirlendiğini hatırlatan parti kurmayları, milletvekili sayısının 600’e çıkması ile tüzükte buna uygun değişikliğe gidileceğini söyledi.

Tüzükteki, ‘Başbakan’ ve ‘Bakanlar Kurulu’ ifadeleri de yeni sisteme uygun olarak ayıklanacak. ‘Genel başkanvekilliği’ uygulamasının devam edeceğini belirten parti kurmayları, seçim ittifaklarına ilişkin yasal düzenlemenin de parti tüzüğüne taşınacağını dile getirdi.

AK Parti’nin Ankara Arena Spor Salonu'ndaki 6’ıncı büyük kongresinin konsepti ise ‘Millet bir, hedef bir’ vurgusu ile oluşturuldu. AK Parti kurmayları, bu sloganın ‘1071’den beri bu topraklarda yaşanan kader birlikteliğini, hedef olarak da 2023 ve 2071’i’ temsil ettiğini dile getirdi. Kongrede, Erdoğan’ın yapacağı konuşmanın içeriğinin ‘Millet bir, hedef bir’ sloganını kapsayacak nitelikte olacağı belirtiliyor. AK Parti kongresinde delege ve katılımcılara Erdoğan'ın, Siirt'te okuduğu şiir nedeniyle cezaevine girmeden önce çıkardığı ‘Bu Şarkı Burada Bitmez’ isimli şiir kaseti, flash bellek olarak dağıtılacak.

Kaynak: Türkiye

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