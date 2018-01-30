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AK Parti'de Flaş İstifa: Muzaffer Külcü Neden İstifa Etti? (Muzaffer Külcü Kimdir?)

Son dakika açıklaması Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'den geldi. Bugün sabah saatlerinde istifası istendiği iddiaları gündemde dolaşan Külcü, düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.

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AK Parti'de Flaş İstifa: Muzaffer Külcü Neden İstifa Etti? (Muzaffer Külcü Kimdir?)

Son dakika açıklaması Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'den geldi. Bugün sabah saatlerinde istifası istendiği iddiaları gündemde dolaşan Külcü, düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.

30 Ocak 2018 Salı 14:39
AK Parti'de Flaş İstifa: Muzaffer Külcü Neden İstifa Etti? (Muzaffer Külcü Kimdir?)
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Son dakika açıklaması Çorum'dan geldi. Alınan son bilgilere göre Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa ettiğini açıkladı.

Makamında bir basın toplantısı düzenleyen Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, istifa süreci ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Külcü'nün istifa etmesinden sona yeni başkanın kim olacağı büyük bir merakla beklenmeye başladı. Yeni başkanın belediye meclisinin önümüzdeki günlerde yapacağı toplantıda belli olması bekleniyor.

Külcü'nün genel merkez tarafından istifasının istendiği bugün sabah saatlerinde iddia edilmiş, geçtiğimiz günlerde Çorum'daki İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Muzaffer Külcü ile bir görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı. İstifanın nedeni ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Muzaffer Külcü Kimdir?

Çorum'da 1971 yılında dünyaya gelen Muzaffer Külcü, İlkokulu Bayat Köyü'nde, orta ve lise eğitimini ise İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Lise eğitimi devam ederken aktif olarak çeşitli sivil toplum örgütlerinde başkanlık ve yöneticilik yapan Külcü, 1991-1992 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitim hayatına devam ederken, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.

Hukuk fakültesini kazandıktan sonra İşletme bölümünü bırakan ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesine geçiş yapan Külcü, bu bölümü bitirdikten sonra, bir süre Çorum Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yaptı. Muzaffer Külcü, 28 Eylül 2001 tarihinde AK Parti'nin Çorum Kurucu İl Başkanı olarak aktif siyaset hayatına başlangıç yaptı. 3 Kasım 2002'de yapılan seçimlerde Çorum Milletvekili olarak Meclise girmeyi başardı.

Külcü, Milletvekilliği görevinin ardından 2007 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde Bakanlık Müşaviri ve Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini başarılı bir şekilde yaptı. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Çorum Belediye Başkanı olan Muzaffer Külcü evli ve 3 çocuk babasıdır.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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Son Güncelleme: 30.01.2018 15:14
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