AK Parti'de deprem ! 800 kişi istifa etti!

CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal ve CHP İl Başkanı Deniz Yücel yeni üyelere rozetlerini törenle taktı.
'İTTİFAKIMIZ DAHA BÜYÜYOR'
Sandal, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Gümüşpala ve Emek mahallelerinden Adalet ve Kalkınma Parti’si üyesi 800 vatandaşımız partilerinden istifa ederek bizi destekleme kararı aldı.
Bayraklı’da ittifakımız her geçen daha da büyüyor, daha da güçleniyor. Saygıdeğer hemşerilerim; aramıza hoş geldiniz! Sevgiyle, hoşgörüyle, barışla, dayanışmayla birlikte başaracağız, birlikte yöneteceğiz!
çokta tin zaten hiç olmamislarki gittiler kayıp yok
Kardeş haberin arkasını önünü araştırıp paylaşın. İtibarınızı kaybediyorsunuz böyle yaparak
Ak parti menfaat partisi değildir.dava partisidir.millete hizmet partisidir. sizin pkk dan bi farkınız yoktur.