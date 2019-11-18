AK Parti'de bir Ahmet Davutoğlu istifası daha!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti’den istifasının ardından yeni parti çalışmalarına hız verdi. Davutoğlu, yeni partinin İstanbul’daki çalışma ofisini AK Partili Bahçelievler Belediyesi sınırlarında tutmuştu.

AK Parti’li Bahçelievler Belediyesi de Davutoğlu ekibinin tuttuğu binayı mühürleyerek, kullanılmasını engellemişti. Binaya mühür vurulması tartışma konusu olmuştu.

İSTİFA HABERİ GELDİ

Davutoğlu’na yakınlığıyla bilinen Medya Notu’nun haberine göre; mühür skandalının ardından AK Parti Bahçelievler İlçe Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı olan avukat Özer Öztaşbaşı’nın AK Parti’den istifa ettiği öğrenildi.

Medya Notu’nun edindiği bilgilere göre avukat Özer Öztaşbaşı, bundan sonraki süreçte Ahmet Davutoğlu ve ekibiyle birlikte hareket edecek.

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