AK Parti ve MHP'den flaş 'idam' kararı! Anlaştılar

Uzun süredir gündemde olan üzerinde tartışılan idam kanunu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Öne sürülen iddiaya göre; AK Parti ve MHP 'idam' konusunda anlaştı. Erdoğan ve Bahçeli, Ceza İnfaz Kanunu değişikliği ile kısmi af ve idam konusunda ortak bir çalışma yapma kararı aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 1 Ekim 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni döneme başlamasıyla meclise taşımayı planladığı af kanun teklifinin detaylan belli oluyor. Affın infaz yasası değişikliği ile düzenleneceği, buna paralel olarak bazı suçlarda da idamın geri getirilmesi için anayasa değişiklik çalışması yapılacağı bilgisi konuşulmaya başladı.

Bahçeli ve Erdoğan'ın Ceza İnfaz Kanunu değişikliği ile kısmi af ve bazı suçlarda idam cezasının geri getirilmesine yönelik değişiklik konusunda mutabık olduğu ve ortak çalışma yapma karan aldığı öğrenildi. Şartlar olgunlaştığı taktirde infaz yasası değişiklik teklifinin AK Parti ve MHP'li grup başkanvekilleri, anayasa değişikliğinin ise iki parti ve BBP'li toplam 341 vekilin imzası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması öngörülüyor.

Affın, hükümlülerin cezalarından belli miktar indirim yapılarak getirilmesi, böylelikle anayasanın 87. maddesindeki nitelikli çoğunluk şartı olan 360 oya gerek kalmaması öngörülüyor. Ceza indiriminde, terör suçları ile kadına ve çocuklara yönelik cinsel ve şiddet suçları ile uyuşturucu kaçakçılığı ve imalinin kapsam dışı tutulması yer alıyor.

Göçmen kaçakçılığının da bu çerçevede değerlendirilebileceğine dikkat çekiliyor. Değişiklik ile hükümlülerin cezalanndan 5 ila 10 yıl arasında uzlaşacak bir miktarda indirim, savcılık soruşturması veya yargılaması süren tutukluların ise haklarında istenen ceza üst sınırından aynı miktar indirilerek, şartlı salıverme formülü üzerinde duruluyor.

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Temmuz 2018 tarihinde MHP Lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı sürpriz görüşmenin perde arkasında da bu iki konunun bulunduğu bildirildi.

Bu formülle denetimli serbestlik uygulaması da devreye girince binlerce kişi cezaevlerinden çıkabilecek.

Affın hangi tarihten önce işlenen suçları kapsayacağı konusunda henüz net bilgiye ulaşılamadı.

Terör suçları ile kadın ve çocuklara yönelik cinayet ve canavarca hisle cinayet suçlarında ise idamın geri getirilmesi öngörülüyor. Fakat idam için referandumlu anayasa değişikliğinde 360, referandumsuz anayasa değişikliğinde 400 oy gerekiyor. AK Parti- MHP ve BBP'nin ise TBMM'de 341 sandalyesi ve Meclis Başkanı bu rakamdan çıkarılırsa 340 oyu bulunuyor. 43 milletvekiline sahip İYİ Parti ve DP destek verirse, referandumlu değişiklik yapılabiliyor. Referandumsuz değişiklik için ise 17 eksik kalıyor. Bu durumda en son çare olarak CHP ile anlaşmaya varılabileceği değerlendiriliyor.

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