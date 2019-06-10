AK Parti ve CHP'li yetkililer İmamoğlu-Yıldırım ortak yayını için bir araya geldi

23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçimi için konuşulan televizyon programıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi planlanan televizyon programı için görüştü.

'Cumhur İttifakı' adayı Binali Yıldırım ile 'Millet ittifakı' adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı program için yapılan görüşmeyle ilgili, bugün bir açıklama yapılması bekleniyor.

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