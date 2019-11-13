AK Parti Türkiye Çapında Yeni Bir Seçime Gidiyor

AK Parti, siyasette katılımı tabana yayacak. Bu bağlamda AK Parti tarafından 10 milyon üye ile seçim gerçekleştirilecek. Bu seçim ile delege tespiti Türkiye genelinde mini seçime dönüşecek. Kayıtlı üyeler tarafından Kasım ayının sonunda başlayacak olan süreç Aralık ayının ortasına kadar devam edecek. Seçim sonuçlarına göre belirlenecek olan delegeler ise AK Parti'yi 2023'e götürecek olan yönetim kadrolarını oluşturacak.

28 KASIM - 15 ARALIK ARASI SEÇİM

AK Parti yeni dönemde delegelerini sandıktan başlayarak siyasi sürecin bir parçası haline getirmeyi hedefliyor. 7 Ekim'de 7'nci Olağan Büyük kongrenin startını veren AK Parti, bu doğrultuda delege seçiminde hassas bir çalışma yürütecek. 28 Kasım -15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek belde, ilçe delege seçiminde kayıtlı üyelere büyük iş düşecek.

10 milyon 400 bini aşkın AK Parti üyesi belde ve mahalleden başlamak üzere yaklaşık 430 bin ilçe delegesini belirlemek için seçim yapacak. Seçimlerde oy kullanacak olan yeni ilçe yönetimlerini oluşturacak. Ayrıca söz konusu il kongrelerine ilçelerin göndereceği delegeleri de belirleyecek.

İSTERLERSE BAŞKA İSİM YAZABİLİRLER

İki hafta sürecek delege tespit seçimi Türkiye genelinde bulunan AK Parti'nin mahalle, belde, ilçe ve il teşkilatlarında oy kabinleri kurulacak. Bunun yanı sıra seçime katılan üyeler hazırlanacak ve delege listelerine isterlerse başka isimler de yazabileceklerdir.