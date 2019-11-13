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AK Parti Siirt İl Başkanı görevinden istifa etti!

AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu görevinden istifa ettiğini açıkladı. Çalapkulu, "Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve partimin bundan sonra bana vereceği resmi veya gayri resmi tüm görevleri bir emir addederek yerine getireceğimi de buradan belirtmek istiyorum" dedi.

AK Parti Siirt İl Başkanı görevinden istifa etti!

AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu görevinden istifa ettiğini açıkladı. Çalapkulu, "Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve partimin bundan sonra bana vereceği resmi veya gayri resmi tüm görevleri bir emir addederek yerine getireceğimi de buradan belirtmek istiyorum" dedi.

13 Kasım 2019 Çarşamba 14:44
AK Parti Siirt İl Başkanı görevinden istifa etti!

AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu kişisel Facebook hesabında görevinden istifa ettiğini açıkladı. 

"31 Ocak 2015 tarihinde yapılan 5. olağan kongre ile başladığım Ak Parti Siirt İl Başkanlığı görevimle alakalı olarak 7. olağan kongre sürecinde göreve devam etmeme düşüncemi Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir’e iletmiştim. Bundan sonraki sürecin daha sağlıklı yürütülmesi ve bu makama ve davamıza uygun bir arkadaşla 2023 seçimlerine daha güçlü bir şekilde girebilmemiz için 1747 gündür büyük bir şeref ve gururla yürüttüğüm AK Parti Siirt İl Başkanlığı görevimden bugün itibarı ile ayrılıyorum.

'Bir şeyler kattığımızı düşünüyorum'

Türkiye’de binlerce kişinin rüyasını süsleyen bir makam olan İl Başkanlığına bizi uygun gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yürekten bağlılığımı buradan deklare ediyorum. Hizmet maratonu bir bayrak yarışıdır. AK Parti'nin 5. İl Başkanı olarak görev sürem boyunca girdiğimiz 5 seçimden de oy oranımızı arttırarak açık alınla çıktık. Partimizin yüklendiği misyonu gücümüz nispetinde ilimizde taşımaya çalıştık. Yine partimize yakışır bir hizmet binasını kazandırmak bize nasip oldu. Hemşerilerimizin yükünü elimizden geldiğince omuzladık, yüklenmeye çalıştık. AK Partimizin Siirt siyasetine artı bir şeyler kattığımızı düşünüyorum.

'Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim'

Tüm bu çalışmaları yapabilmeyi ve Elif gibi dimdik bir şahsiyetin kadrosunda omuz omuza yürümeyi bana nasip eden Rabbime sonsuz hamd ediyorum. Bu konuda bana güvenini esirgemeyen ve daima hissettiren Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir’e, bölgemizden sorumlu Teşkilat Başkan Yardımcımız Abdullah Ağralı’ya ve tüm çalışma arkadaşlarıma minnet duygularıyla teşekkür ediyorum.

Davalar kişilerle kaim değildir. Kişiler ve makamlar geçicidir. Baki olan davamızdır. Hedefimiz Devletimizin bekasıdır.

'Erdoğan yeni görev verirse yerine getiririm'

Bu bir ayrılık değildir. Ben Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Partimin bundan sonra bana vereceği resmî veya gayri resmî tüm görevleri bir emir addederek yerine getireceğimi de buradan belirtmek istiyorum.

Üstlenip yürüttüğüm bu şerefli görevi ömür boyu büyük bir onurla taşıyacağım. Bundan sonra bize düşen AK Partimizi hep zirvede tutmak olacaktır.

Bu vesile ile tüm hemşerilerimden helallik talep ediyor, sağlıcakla kalmanızı diliyor, saygılarımı sunuyorum. Hatadan münezzeh olmayan bir insan olarak sürçü lisan ettikse affola."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.11.2019 14:53
Anahtar Kelimeler:
ak parti siirt il başkanı görevinden istifa etti
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