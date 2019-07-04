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''AK Parti'nin 3'te 2'sinin FETÖ'yle fotoğrafı var''

Hükümete yakınlığıyla bilinen Akit TV'de bir programa katılan Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "AK Parti'nin 3'te 2'sinin FETÖ'yle fotoğrafı var" şeklinde konuştu.

''AK Parti'nin 3'te 2'sinin FETÖ'yle fotoğrafı var''

Hükümete yakınlığıyla bilinen Akit TV'de bir programa katılan Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "AK Parti'nin 3'te 2'sinin FETÖ'yle fotoğrafı var" şeklinde konuştu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:52
''AK Parti'nin 3'te 2'sinin FETÖ'yle fotoğrafı var''

23 Haziran seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun 800 bini aşkın bir oy farkıyla İBB Başkanı olmasının ardından iktidara yakın isimlerden özeleştiri gelmeye devam ediyor.

Akit TV'de bir programa katılan Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak şunları söyledi: "Seçim sonuçlarının bu şekilde çıkmasında bu yanlış politikanın da payı var. Bankada hesabı var diye bir sürü adamı ihbar ettiler. Onu ihbar edenler, asıl kriptolar kendilerini akladılar. AK Parti’nin 3’te 2’sinin FETÖ'yle fotoğrafı var. Türkçe Olimpiyatları il il gezdirilirken gitmeyen teşkilat mı vardı? Vali de oradaydı, kaymakam da oradaydı, belediye başkanı da oradaydı, vakıflar, dernekler, sendikalar herkes kucak kucağaydı."

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