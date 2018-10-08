AK Parti-MHP Yerel Seçim İttifakının Adı Ne Olacak?

Yerel seçimlerde ittifakı görüşmek üzere AK Parti ve MHP heyetleri bugün bir araya gelerek ittifak konusunu görüştü. İttifak görüşmesine Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (Ak Parti), Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhazeki, Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) ise Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ve Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Saat 13:00'da başlayan ittifak görüşmesinin ardından görüşmeye katılan iki parti yöneticileri tarafından açıklama yapıldı.

'MİLLETİN HAYRINA BİR SONUÇ ÇIKACAKTIR'

AKP'li Numan Kurtulmuş, "Son derece verimli, yapıcı ve açık sözlü bir görüşme ortamında, toplantıların bundan sonraki süreçte de devam etmesi şeklinde prensip kararına vardık. İnşallah milletin hayrına olacak bir sonuç çıkacaktır. Yerel seçimlerde, genel seçimlerde olduğu kadar rahat bir ittifaktan söz etmiyoruz. Çünkü genel seçimlerde ittifakın ya da ittifakların yasal altyapısı vardı. Şimdi burada böyle yasal altyapı olmadığı için zorluk var. Bunları da her iki parti heyetleri olarak görüşerek, bazı konularda teknik çalışmalarımızı sürdürerek tekrar bir araya geleceğiz. Nihayetinde bizlerde oluşan ortak kanaati, her iki parti heyeti de kendi genel başkanlarına arz ederek, burada sonuç alınması yolunda hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'HEYETLER GÖRÜŞMEYE DEVAM EDECEK'

MHP'li Semih Yalçın ise şunları söyledi: "Çok faydalı görüşme gerçekleştirdik. Heyetlerimiz görüşmeye devam edecek, tespit ettiğimiz çalışma başlıkları üzerinden faaliyetlerini sürdürerek saygı değer genel başkanlara görüşmelerin sonucunu iletecekler. Bunların sonucuna göre de yerel seçimlerde her iki partinin nasıl tavır alacakları o andan itibaren ortaya çıkmış olacak." ifadelerini kullandı.

YASAL OLARAK MÜMKÜN DEĞİL

AKP ile MHP arasında yapılan ve 24 Haziran seçimlerinde uygulamaya konulan ve yasalarla desteklenen Cumhur İttifakı yerel seçimlerde aynı çerçevede gerçekleşmesi mümkün görünmüyor. Çünkü 24 Haziran seçimleri için yasal düzenleme yapılmış ve iki parti Cumhur İttifakı adı altında seçime girip iki partinin aldığı oy oranları Cumhur İttifakı hesabında toplanmıştı.

2019 Mart Yerel Seçimlerinde ise bir başka formül olarak MHP'nin AKP için kritik olan yerlerde aday çıkarmayarak desteklemesi bekleniyor. Son olarak MHP Lideri Devlet Bahçeli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı çıkarmayacağız diyerek ittifak için ilk somut adımı atmıştı.

Buna karşılık AKP'nin de bazı bölgelerde MHP'nin lehine aday çıkarmama kararı alabileceği düşünülürken Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan '' Ak Parti'nin herhangi bir yerden aday çıkarmama gibi bir durum söz konusu olamaz. Bunu tabanımıza izah edemeyiz'' açıklaması yapmıştı.

GÖZLER LİDERLERİN GÖRÜŞMESİNE ÇEVRİLDİ

Heyetlerin görüşmesinden sonra gözler iki partinin liderlerine çevrildi. En kısa zamanda Erdoğan ile Bahçeli'nin bir araya gelerek 31 Mart 2019 tarihinde yapılması öngörülen yerel seçimler için ittifak görüşmesi yapmaları bekleniyor.

YEREL SEÇİMLERDE İTTİFAK OLURSA İSMİ NE OLACAK?

Siyaset kulislerinde ittifak görüşmeler, aday isimleri kadar Erdoğan ile Bahçeli'nin karar vereceği ittifak için ne isim belirleneceği de en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. 24 Haziran seçimlerindeki ittifaka Bahçeli tarafından Cumhur İttifakı ismi verilmişti. MHP'nin seçim sloganı ise Cumhur İttifakı, Millet Aklı olarak hafıza kazınmıştı.

2019 Mart Yerel seçimler için konuşulan muhtemel ittifak isimleri ise şöyle;

MİLLET İTTİFAKI

YEREL İTTİFAK

MAHALLİ İTTİFAK

YEREL YÖNETİMLER İTTİFAKI

CUMHUR-U MİLLET İTTİFAKI

MİLLİ İTTİFAK

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