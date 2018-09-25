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AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı

Ak Parti ile MHP arasındaki Af ve yerel seçimlerde ittifak konularında görüş ayrılıkları olan Cumhur İttifakı'nın devamı için prensip anlaşması sağlandı.

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AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı

Ak Parti ile MHP arasındaki Af ve yerel seçimlerde ittifak konularında görüş ayrılıkları olan Cumhur İttifakı'nın devamı için prensip anlaşması sağlandı.

25 Eylül 2018 Salı 20:49
AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı

AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yerel seçimlerde de yapmayı düşündükleri ittifakla ilgili ilk toplantı bugün Ankara’da AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Milliyetçi Hareket Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz arasında gerçekleştirildi.

Ankara’da AK Parti ve MHP arasında bir açık hava toplantısı şeklinde gerçekleşen ilk resmi ittifak görüşmeleri toplantısında İstanbul ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerdeki Cumhur İttifakı'nın sürdürülmesi ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz arasında yaklaşık 3 saat baş başa süren bir toplantıda görüşülen konular hakkında parti liderlerinin bilgilendirileceği aktarıldı. İkinci toplantının her iki parti arasında geniş katılımlı olarak yapılması için planlama yapıldı.

Toplantıya dair Demirören Haber Ajansı muhabirinin sorusunu cevaplayan Mehmet Özhaseki, “Verimli bir toplantı oldu. İkinci görüşme daha geniş katılımlı yapılacak. Ön görüşmede ortaya çıkan konular genel başkanlarımıza arz edilecek. Şimdilik bu kadar” açıklaması yapmakla yetindi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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