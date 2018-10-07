AK Parti-MHP ittifakında kritik tarih belli oldu .

24 Haziran Seçimlerinde Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere giren AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yerel seçimlerde de aynı ittifakı korumak için uzun zamandır uğraş veriyor. Karşılıklı olumlu mesajlardan sonra yerel seçimlerde ittifak için ilk adım 25 Eylül 2018 tarihinde AK Parti'den Mehmet Özhaseki ve MHP'den Sadir Durmaz'ın yaptığı ilk görüşmede ittifakın devamı için ön anlaşma sağlanmıştı. Kesin karar Liderlerin söyleyeceği son söze kalmıştı.

İKİNCİ TOPLANTI HAFTA BAŞI

İlk görüşmeden sonra her iki parti de yetkili kurullarında görüşmeyi değerlendirdi ve çalışmalara başlandı. Bu süreçte iki partinin heyetlerine de birer isim eklendi. Önümüzdeki hafta yapılması planlanan toplantıya AK Parti'den Numan Kurtulmuş ve MHP'den Edip Semih Yalçın da katılacak. AK Parti ve MHP heyetlerinin hafta başında bir araya gelerek ikinci toplantıyı yapması bekleniyor.

PUSULADA DEĞİL ADAYDA İTTİFAK

Toplantıda, iki taraf da partilerinin hazırladığı 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerle ilgili çalışmayı birbiri ile paylaşacak. 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'nın kurulmasına referans olan ittifak düzenlemesi milletvekilliği seçimini kapsadığı için yerel seçimlerde partilerin resmen ittifak yapabilmesine olanak tanıyan mevzuat bulunmadığından farklı formüller ile ittifak yapılmasının yolu aranacak. Oy pusulalarında 24 Haziranda olduğu gibi iki partiye de oy vermek gibi bir durum söz konusu olmayacak. Bu sebeple aday üzerinden ittifak yapılacak. Örneğin MHP İstanbul'da aday göstermeyerek AKP'nin adayını destekleyecek.

ZEMİN ARANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kızılcahamam Kampı'nda yaptığı konuşda "Cumhur ittifakının listelerde olmasa bile gönüllerde devam edeceğine inanıyorum" ifadeleri işaretleri gönül ittifakına çevirdi. Görüşmelerde, mevzuat dışında ittifak yapmanın zemini aranacak. Pusula üzerinde ittifak yerine "adayda ittifak" formülü üzerinde durulacak. İki partinin heyetleri görüşmelerde ortaya çıkan çalışma hakkında liderlerine bilgi verecek ve liderler son sözleri söyleyecek.

SÖZ LİDERLERDE

Heyetler arası görüşmelerin ardından ittifakta nihai kararı liderler verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan ziyaretinin ardından Bahçeli ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede liderlerin ittifaka son noktayı koyması planlanıyor.

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