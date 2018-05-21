AK Parti Listesinde Flaş Detay: O İsim Listede Yok

AK Parti'de açıklanan Milletvekili adayları listesinde Şamil Tayyar'a yer verilmedi.

24. Dönem Milletvekili seçimlerinden bu yana AK Parti'nin listesinde yer alan ve TBMM'ye giren Şamil Tayyar bu seçimlerde, Gaziantep listesinde yer almadı.

Listelerde ayrıca ekranlara çok sık çıkan Mehmet Metiner, Metin Külünk, Galip Ensarioğlu gibi isimlerde yer almadı.

Ak Parti Gaziantep lisesinde yer alan isimler şu şekilde;

ABDULHAMİT GÜL

AHMET UZER

MEHMET ERDOĞAN

ABDULLAH NEJAT KOÇER

DERYA BAKBAK

ALİ ŞAHİN

MÜSLÜM YÜKSEL

FETÖ BORSASI KURULDU DEMİŞTİ

Şamil Tayyar, geçtiğimiz aylarda flaş bir iddia ortaya atmış ve Gaziantep'te FETÖ borsası kuruldu demişti. Bu açıklaması AK Parti'den tepki gören Tayyar, yeni dönemde milletvekili adayı olarak gösterilmedi.

KPSSAFE.COM.TR | ANKARA