AK Parti Lideri Erdoğan'ın Seçim Şarkısı İlk Kez Çalındı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Kolları Kongresi öncesinde dışarıda bekleyen kalabalığa bazı açıklamalarda bulundu.

Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin dört bir yanından partimizin genel merkez gençlik kongresine gelen siz değerli kardeşlerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biraz sonra salonda geniş detay konuşmamızı yapacağız. İnşallah 24 Haziran seçimlerinde inanıyorum ki, yapmış olduğunuz hazırlıklarla sandıkları patlatacaksınız. Ama durmak yok… 16 yıl önce böyle demiştik hatırlayın. Çok farklı bir yolculuğun içindeyiz. Aşık Veysel ne diyordu? “Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece” diyordu. Biz de gideceğiz gündüz gece. Onun için durmak yok.

Bizim bir aşkımız var, bizim bir sevdamız var. Biz bu millete sevdalıyız. Bu millete aşığız. Bizim bu millete bu vatan aşkımızı kimseyle mukayese etmeyiz. Niye? Ya biz yaptıklarımızla ortadayız. Biz yatırımlarımızla ortadayız. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide, tarımda, dış politikada attığımız adımlarla biz bu ülkeyi 3,5 kat büyüttük.

Size birileri geldiği zaman onlara şunu deyin. “Hayatınızda bir Marmaray yapabildiniz mi? Siz hayatınızda bir Avrasya Tüneli yapabildiniz mi? Siz hayatınızda bir Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapabildiniz mi? Bir Osmangazi Köprüsü yapabildiniz mi? Onlara bunları söyleyin. AK Parti’nin eseri olmadığı bir yer yok. Biz eserlerimizle konuşuyoruz, siz neyle konuşuyorsunuz?

Hak ve özgürlükler ya bizle geldi be. Benim başörtülü bacılarım, kızlarım onların elinden üniversiteye gitme hakkını aldınız. Ama AK Parti ile üniversite kapıları onlara açıldı mı? Demokrasi diyorlar, özgürlük diyorlar, eğitim özgürlüğü diyorlar. Şu anda başörtülü olanlar her yerde çalışma hakkına sahip mi? Özgürlük bu.

Şimdi şurada başı açık başı örtülü kızlarım bir arada oluyor mu? Ne oldu? Bu ülke yıkıldı mı? Bunlar kardeş be. Biz kardeşi kardeşle barıştırdık. Şu anda işte bizim özellikle de AK Parti Gençlik Kolları’nın çatısı altındaki renk bu. Tablo bu, ayrımcılık yok. Ama onlar ayırdılar, onlar böldüler. Biz bütünleştirdik, farkımız bu.

Bakıyorsun birileri, işte ülkemizde bölücülük yaptı. Ve bunlar bir de parti kurarak tehditlerle maalesef benim Kürt kardeşlerimi sömürdüler. Çukurlar açtılar, Güneydoğu Anadolu’yu maalesef adeta atık su kanalları gibi böldüler, parçaladılar. Onlara gereken dersi verdik mi? Verdik. Cudi’de Gabar’da Tendürek’te Bestler Deresi’nde ne dedim? “İnlerine gireceğiz” dedim, girdik mi? Ve sonunda şu anda kaçacak delik arıyorlar mı? Bu milletin huzuruna kast edenlere biz buraları zindan ederiz."

SEÇİM ŞARKISI İLK KEZ DİNLETİLDİ

Erdoğan sahneye çıkmadan önce seçim şarkısı ilk kez çalındı. Şarkıya gitmek için TIKLAYIN

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