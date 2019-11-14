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AK Parti'li Vekiller İsyan Etti:Yetkimiz yok ama fırçayı biz yiyoruz!

AK Partili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tlaimatıyla basına kapalı bir şekilde milletvekilleriyle bir araya geldi.

AK Parti'li Vekiller İsyan Etti:Yetkimiz yok ama fırçayı biz yiyoruz!

AK Partili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tlaimatıyla basına kapalı bir şekilde milletvekilleriyle bir araya geldi.

14 Kasım 2019 Perşembe 13:57
AK Parti'li Vekiller İsyan Etti:Yetkimiz yok ama fırçayı biz yiyoruz!

Numan Kurtulmuş, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine milletvekilleriyle genel merkezde bir araya geldi.

Basına kapalı olarak yapılan toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, “yeni bir siyasi döneme girdikleri”ni belirten Kurtulmuş, milletvekillerinden hafta sonları mutlaka seçim bölgelerine giderek daha yoğun bir şekilde çalışmalarını istedi.

“Tayyip Erdoğan rüzgârıyla oy alma dönemi bitti” diyen Kurtulmuş, Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaya işaret ederek “Bu konuşma bir milattır. Sayın Cumhurbaşkanı, siyasette vitesi yükseltti. Biz de bu vitese uyum sağlamalıyız, çalışmalarımızı buna göre yürütmeliyiz” diye konuştu.

Toplantıda söz alan milletvekilleri, yaşadıkları sıkıntıları aktarırken, en fazla sıkıntıyı yeni sistem nedeniyle vatandaştan gelen talepleri yürütmeye iletmekte, iletseler bile bunun yaşama geçirilememesi konularında yaşadıklarını belirtti. Bir milletvekili, “Vatandaş taleplerini bize iletiyor, biz de hükümete iletiyoruz. Ancak bunların olup olmadığı ortada. Yetkimiz yok ama fırçayı biz yiyoruz. Madem öyle o zaman bundan sonra vatandaşlar taleplerini doğrudan hükümete iletsin” görüşünü dile getirdi.

DEĞİŞİM Mİ OLACAK?

Kurtulmuş’un yaptığı toplantı, bazı milletvekilleri tarafından yakında gerçekleşecek olası bir gelişme ya da değişimin işareti olarak değerlendirildi.

Bazı milletvekilleri, “Bu toplantıyla sanki bir şeyler olacak ve bunun altyapısı oluşturulmaya çalışılıyor gibi görünüyor” yorumunu yaptı. Parti kulislerinde, parti ve grup yönetiminde bazı değişimlerin olabileceği konuşuluyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Cumhuriyet

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