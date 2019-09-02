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AK Parti'den yeni partilere olası geçişler için önlem: Vefa toplantıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her ne kadar 'esameleri bile okunmayacak' dese de AK Parti tabanından yeni kurulacak partilere kayışı önlemek için teşkilatlarda çalışma başlatıldığı belirtildi.

AK Parti'den yeni partilere olası geçişler için önlem: Vefa toplantıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her ne kadar 'esameleri bile okunmayacak' dese de AK Parti tabanından yeni kurulacak partilere kayışı önlemek için teşkilatlarda çalışma başlatıldığı belirtildi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:26
AK Parti'den yeni partilere olası geçişler için önlem: Vefa toplantıları

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın parti kurma çalışmalarını hızlandırması AK Parti'de yeni önlemlerin alınmasına yol açtı.

Bunun için ilk olarak olağan kongre süreci 1 yıl erkene çekilerek, ekimde başlayacak belde, ilçe ve il kongre süreçleriyle teşkilatların diri tutulması hedefleniyor.

AK Parti içinde yapılan değerlendirmelerde yeni partilere küskün ve kırgın partililerin geçebileceği hesabı yapılıyor. Bunun önlenmesi için de 'vefa toplantıları' yapılmaya başlandı. Bu kapsamda milletvekillerinin de katılımıyla teşkilatlarda toplantılar yapılarak daha önce partinin çeşitli kademelerinde görev yapmış, ancak daha sonra kırılıp küserek uzaklaşan isimler yeniden kazanılmaya çalışılıyor.

Parti içinde bu toplantı ve ziyaretlerin yararlı olacağı, ancak bunun için geç kalındığı değerlendirmeleri de yapılıyor. Bazı AK Partili kurmaylar, “Bu toplantıların çok daha önce yapılması gerekiyordu. Yeni parti hazırlıkları nedeniye bir panik havasıyla hareket edilmesi doğru değil, daha serinkanlı bir politika izlenmeli” görüşünü dile getiriyor.

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