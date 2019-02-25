AK Parti'den Yeni Askerlik Sistemi İçin Tarih!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yeni askerlik düzenlemesine ilişkin, "Nisan ayında şekillenir ve TBMM gündemine gelir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Anketlere güvenim yok" sözlerini değerlendiren Ünal, "Gündem anlık değişiyor. Sahadan aldığınız veri 31 Mart'taki sonuca dair bir kanaat vermiyor" ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, NTV canlı yayınında Özgür Akbaş'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Ünal'a yöneltilen sorular arasında yeni askerlik sistemi ile ilgili bir soru da vardı.

"Tek tip askerlik ne zaman gelir? Nisan ayında beklemeli miyiz?" sorusuna AKP'li Ünal "Muhtemelen nisan ayında gelir. Hem Cumhurbaşkanımız hem de grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayı içerisinde bu şekillenir ve TBMM'nin gündemine gelir, öyle gözüküyor." ifadeleriyle cevap verdi.

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