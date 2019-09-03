AK Parti'den ihracı istenen Özdağ: Lider sultasının, dalkavukluğun son bulmasını istedik

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri dün oy birliğiyle eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, eski AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve eski AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başcı'nın partiden kesin ihracı istendi.

Konuya ilişkin olarak bugün yeni bir açıklama yapan Özdağ, henüz kendisine iletilmiş bir tebligatın olmadığını söyledi. Özdağ, "Çıkmamış candan ümit kesilmez" ifadesini kullandı.

T24'e konuşan ve ihraç istemine kadar parti içinde eleştirilerini sürdürdüğünü söyleyen Özdağ kararın kendisine ulaşmasının ardından savunma yapıp yapmayacağına karar vereceğini bildirdi. Eleştirilerine karşılık olarak AK Parti içindekilerin kendisine "Susun" dediğini savunan Özdağ, "Lider sultasının, dalkavukluğun son bulmasını istedik" ifadesini kullandı.

Özdağ şunları kaydetti:

"Bu dönemde eleştirilerde bulunduk, partinin fabrika ayarlarına dönmesini istedik. Hizmet eden partinin hizmetleri sürsün, artsın istedik. Çoğunluk dayatmasına karşılık olarak çoğulculuğun öne çıktığı bir parti istedik. Parti içinde adalet ve hukukun üstünlüğünü savunduk ancak bize 'Susun' dediler."

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