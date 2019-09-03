Ak Parti'den İhraç Ediliyorlar: Başkanlık Sistemi Sonrası Fakirleştik

K Parti Merkez Yönetim Kurulu, Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı ve Selçuk Özdağ'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk ederken Selçuk Özdağ açıklamada bulundu.

Oda TV'nin haberine göre; Özdağ, AK Parti’nin ekonomik sıkıntılar ve başkanlık sisteminin getirdiği sorunlarla ilgilenmek yerine kendilerini ihraç etmesini eleştirdi.

Özdağ şunları söyledi:

“Biz iyi olsun diye eleştirdik. Eksiklikleri dile getirdik. Sorunların varlığına karşı direnen parti yetkililerine hatırlatmak istedik.

Her şey iyiyse niye doğalgaza 1 ayda yüzde 30 zam geldi. Her şey iyiyse niye enflasyon yükseliyor. Her şey iyiyse niye mutfakta yangın var. Her şey iyiyse niye Suriye’de Rusya-ABD arasında pinpon topu oldu. Biz bunları söyledik, bizi ihraç edince bu sorunlar yok olmayacak.

Likayata bağlı atamalar yapılmaması siyasal iflastır. 2010’a kadar sorun çözen AK Parti vardı. Sonrasında sorunların çözdüğü bir AK Parti var. Başkanlık sistemi sonrasında niye fakirleşiyoruz. Biz bunları söylemesek bile sokak bunları söylemeye devam edecek.

Bizi ihraç ettiler bundan sonra söz milletin.”

AK Parti'den ihraç kararının ardından Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Selçuk Özdağ'ın buradaki açıklaması şöyle oldu:

Solcuların döneği, sağcıların haini hiç bitmiyor. En ufak bir eleştiri veya farklı değerlendirme olduğu zaman hemen davaya ihanet veya davadan dönmek etiketini yapıştır gitsin.

Son dönemlerde AK Parti'nin içerisinde olduğu durum da bunun en tipik örneği. Bir şeylerin ters gittiğini, yanlış işlerin olduğunu söyleyenler dışlanıyor.

Seçmen sandıkta net mesajlar veriyor ve bu mesaj maalesef algılanmıyor. “Seni kılıcımla düzeltirim ya Ömer!” mucibince bir tavır takınıyorsun davaya ihanet ile suçlanıyorsun

"Dost acı söyler"; "Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır" düşüncesiyle fikirlerini ifade ediyorsun hakarete varan pespayelikler ile muhatap oluyorsun.

Halbuki ortada bir dava varsa; davaya ihanet edenler doğru bildiklerini söyleyenler ve bunu haykıranlar değil, yapılan her yanlışa alkış tutanlardır.

Türk Milletinin vekili olmak gibi yüce bir görevi yerine getirmek yerine modaya bazı isimlere ne kadar hakaret edersem o kadar yaranırım çukuruna düşmüş ve iki kelime yazmaktan acizlere söylenecek başka sözümüz yoktur. Son sözümüz yine bu minvalde olsun: DOST ACI SÖYLER....

Bu seri twetler ihraç istemiyle disipline verildiğimizi öğrenmeden önce yazılmıştı. Belki bu söylediklerim sonra daha iyi anlaşılacak ama iş işten geçmiş olacak. Son durum üzerine üstüne basa basa tekrar edelim. "DOST ACI SÖYLER"

ABDULLAH BAŞÇI: BİZ DOĞRU OLANI YAPTIK

AK Parti İstanbul eski Milletvekili Abdullah Başcı da partiden ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi hakkında konuştu.

Abdullah Başcı, AK Parti MYK'da alınan tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk kararına ilişkin, "Şunu gördük biz AK Parti'de yanlışları söylemenin, eleştiri yapmanın kalmadığını gösteren bir durum. Biz ne konuştuysak konuşmamıza yine devam edeceğiz" dedi.





"BİZ DOĞRU OLANI YAPTIK"

Başcı, şunları söyledi:

"Şunu gördük biz AK Parti'de yanlışları söylemenin, eleştiri yapmanın kalmadığını gösteren bir durum. Konuyu Başbakanımızla (eski başbakan Ahmet Davutoğlu) değerlendireceğiz, gerekli açıklama yapılır.

Biz ne konuştuysak konuşmamıza yine devam edeceğiz. Yanlışları söylemeye devam edeceğiz. Bu ülke bizim, bu vatan bizim, biz ülke için vatan için varız, birileri için iş yapmayacağız, doğru olanları her yerde konuştuk, konuşmaya devam edeceğiz, kişilere bağlı değildir bu davalar, bu halkın davası, milletin davası, kişinin davası değildir, biz milletin yanında durmaya devam edeceğiz, doğruları konuşmaya devam edeceğiz, yanlışları her zaman söylediğimiz gibi söylemeye de devam edeceğiz.

Bizim için ileride bunların hepsi yazılacak ve çizilecektir, biz doğru olanı yaptık, yapmaya devam edeceğiz, şahıslara bağlı olarak çalışmayacağız, doğruları söyleyeceğiz."

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA