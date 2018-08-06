Ak Parti'den İdam Açıklaması!..

Geçtiğimi günlerde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den idam çıkışı gelmişti. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ekim ayında İdam teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacaklarını belirtmişti. Bu açıklamadan sonra Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı konuya ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Mustafa Destici'nin açıklamalarını değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Öyle bir şey olamaz. Nihayetinde Anayasa değişiklik teklifini verebilmek için belli sayıda imza gerekli. O arkadaşımız niye öyle söyledi bilmiyorum" açıklamalarında bulundu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, idam tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde yaparken, idamın çok geniş kapsamlı bir konu olduğunu, idam konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamarını saygıyla karşıladıklarını, idamın doğru olduğunu açıklarken idam konusunda karar almak için AK Parti'nin Meclisteki çoğunluğunun yetmediğini, idam referandumu için de 360 rakamının öne çıktığını aktaran Hayati Yazıcı, şu ifadeleri kullandı;

"Bütün bunlar değerlendirilir ama Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Komisyon protokolünü imzalamışız, o protokolden dönüş olmamış. Ayrıca Birleşmiş Milletler üye ülkelerin imzaladığı Siyasi Haklar Sözleşmesi var. Elbette bütün bunları irdelemek gerekir ama ne olursa olsun yasalar yerlidir, millidir. Yasaların kaynağı toplumdaki algıdır, etik kurallardır, ahlaki kurallardır. Yani yasaya ruh veren, şekil veren, hedef kitlesi toplum nezdinde onu saygın hale getiren bu toplumsal algıdır. Bir toplumda bu tür talepler varsa siyaset bu taleplere karşı duyarsız kalamaz."



Büyük Birliki Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin idamı Meclise getireceklerine ilişkin yaptığı açıklamaların sorulması üzerine Yazıcı, "Öyle bir şey olamaz. Nihayetinde Anayasa değişiklik teklifini verebilmek için belli sayıda imza gerekli. O arkadaşımız niye öyle söyledi bilmiyorum." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile idam konusunda bir görüşme olup olmayacağına ilişkin soruya ise Yazıcı, şu aşamada bir görüşme durumunun olmadığını, öyle bir durumda bütün partilerle görüşülebileceğini aktardı.

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