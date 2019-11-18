Ak Parti'den Flaş EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Açıklaması!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 2 saat 45 dakika sürdü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı. "KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullanan Çelik "Doğu Akdeniz'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarından ve KKTC'nin hak ve menfaatlerinden zerre kadar taviz verilmeyecek" dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle:

Kendisine rahmet diliyoruz. Milletimizin ve sanat camiamızın başı sağ olsun.

AVRUPA'DA CAMİLERE SALDIRILAR

İslam düşmanlığı ideolojisine sahip bir organizasyon tarafından yapılan bu eylem bütün insanlığa karşı yapılmış bir eylemdir. Norveç makamlarından gerekli hassasiyetin gösterilmesini istiyoruz. Camiler, kiliseler, havralar ortak korumada olmalı.

OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE AYRIMCILIK

Hassasiyetle takip edildi, tedbirler alındı. Orada ihmali görülen okul müdürü ve okul yardımcısı görevden alındı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ABD TEMASLARI

Trump'a Türkiye'nin tezlerini anlatmıştır.

İlişkilerimizin potansiyeli mevcut sorunlardan daha büyük.

Sözde Ermeni soykırımı yaptırımı gündemden kalkmıştır.

Mektup iade edildi, konu kapandı. Birileri bazı kelimeler üzerinden polemik yapmaya devam ediyor.

AB İLE DOĞU AKDENİZ GERİLİMİ

AB ile aramızdaki tartışma devam etmektedir. Adımlarımızı kendilerince cezalandırmak istiyorlar. Koskoca AB Rumların marjinal tezlerinin peşine takıldı.Doğu Akdeniz'de hiçbir şey görmüyorlar. Rum kesiminin Yunanistan'ın ne yapmak istediğini görüyoruz. İstikrar değil gerginlik üretmeye çalışan bir yaklaşım söz konusu. AB, Rum kesimi ile mahalle dayanışması içinde. Biz asıl iyi komşuluk ilkesini AB'ye bir kez daha hatırlatıyoruz. Zerre kadar taviz verilmeyecektir.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

İsrail uluslararası toplumu tanımamakta. Buradaki işgal politikasına yeni bir aşama verilmiştir. Modern zamanların en uzun ve en saldırgan işgali. Yasa dışı yerleşimlerde konuta onay verdi İsrail yönetimi. Bunun giderek artması kaygı sınırlarını aşmıştır.

IRAK'TAKİ PROTESTO GÖSTERİLERİ

Can kayıpları dolayısıyla taziyelerimizi iletiyoruz. Tüm kesimlere itidal çağrımızı tekrarlıyoruz.

BAŞÖRTÜLÜLERE SALDIRILAR

Kamuoyunda hassasiyet ortaya konuldu.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır. Bu maliyet altından kalkılacak bir maliyet değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözülmektedir. Talep edildiği gibi çözülmeyecek bir mesele söz konusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EYT İLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ