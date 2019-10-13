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AK Parti'den Akıncı'ya tepki: Basiretsizlik ve saygısızlık

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, Akıncı'nın "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır" ifadelerini 'basiretsizlik ve saygısızlık' olarak niteledi.

AK Parti'den Akıncı'ya tepki: Basiretsizlik ve saygısızlık

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, Akıncı'nın "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır" ifadelerini 'basiretsizlik ve saygısızlık' olarak niteledi.

13 Ekim 2019 Pazar 10:44
AK Parti'den Akıncı'ya tepki: Basiretsizlik ve saygısızlık

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarına bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Twitter'dan açıklama yapan AK Partili Çelik, "KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’mıza karşı yaptığı açıklama basiretsizlik ve saygısızlıktır. Türkiye’yi terör örgütleriyle diyaloga davet etmek, Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan birine yakışmaz. Böyle bir sorumsuzlukla o makam yan yana durmaz" dedi.

Çelik, "Sayın Akıncı ayrıca Kıbrıs Türklerinin zulümden kurtulmasını sağlayan Kıbrıs Barış Harekatı’mızı da eleştirmiş. Cumhurbaşkanı olduğu ülkenin kurtuluşunu sağlayan bir harekatı eleştiren kişi konumuna düşmüştür Akıncı" ifadesini kullandı.

Çelik, açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Barış Pınarı Harekatı bir cinayet şebekesi olan terör örgütüne karşı yapılıyor. Sn Akıncı terör örgütüne karşı tek bir cümle kuramıyor ama teröre karşı mücadelemizi eleştiriyor. Bu açık bir saygısızlıktır.

Sn Akıncı, ülkemiz Barış Pınarı Harekatı ile bir cinayet şebekesine karşı mücadele ediyor. Size bu cinayet şebekesinin alçak saldırıları sonucu sadece son birkaç günde içinde bebekler de olan kaç vatandaşımızın, kaç askerimizin şehit olduğunu hatırlatırım.

Sn Akıncı size Kıbrıs Barış Harekatı’nın hangi soykırım ve cinayet şebekesine karşı yapıldığını hatırlatmak zorunda kalmamız da çok üzücüdür. Şehit olan arkadaşlarınızın hatırına bu basiretsiz ve saygısız dili kullanmamalıydınız.

Kıbrıs Barış Harekatı bir cinayet şebekesine karşı yapılmış ve barışı tesis etmiş bir harekattır. Barış Pınarı Harekatı da bir cinayet şebekesine karşı yürüttüğümüz terörle mücadeledir. Bu mücadelelerde kim yanımızda durdu, kim karşımızda durdu, unutmadık, unutmayacağız.

Sn Akıncı keşke adınızı haklı ve meşru olandan yana yazdırsaydınız. Keşke bir Cumhurbaşkanı olarak terör örgütleriyle diyalog çağrısı yapan kişi olmasaydınız.

Bu açıklamaları kınıyoruz. KKTC’deki kardeşlerimizi temsil etmeyen bu açıklamalar Akıncı için kara lekedir. Dün Kıbrıs Barış Harekatı’nı yaparken hangi iradeye sahipsek bugün de Barış Pınarı Harekatı için aynı iradeye sahibiz."

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ak parti den akıncı ya tepki basiretsizlik saygısızlık
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