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Ak Parti'den Af Açıklaması!

Adalet Bakanlığı'nın geçmişe dönük 5 yıllık af çalışması yaptığı iddiaları AK Parti Basın Sözcüsü Yasin Aktay tarafından doğrulama geldi. Aktay "Çalışmalar kısa sürede bitirilecek" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Ak Parti'den Af Açıklaması!

Adalet Bakanlığı'nın geçmişe dönük 5 yıllık af çalışması yaptığı iddiaları AK Parti Basın Sözcüsü Yasin Aktay tarafından doğrulama geldi. Aktay "Çalışmalar kısa sürede bitirilecek" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

21 Ocak 2019 Pazartesi 22:57
Ak Parti'den Af Açıklaması!

Adalet Bakanlığı'nın geçmişe dönük 5 yıllık af çalışması yaptığı iddiaları AK Parti Basın Sözcüsü Yasin Aktay tarafından doğrulama geldi. Aktay "Çalışmalar kısa sürede bitirilecek" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

AK Parti Basın Sözcüsü Yasin Aktay Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası basın açıklaması yaparak basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Geçmişe dönük 5 yıllık af çıkacağı yönünde çalışmalar yapıldığı iddialarının sorulması üzerine Aktay, "Detaylarını çok fazla bilemeyeceğim şu anda. Adalet Bakanlığı'nın bünyesinde cezaevlerinin durumu, suç ve ceza dengesindeki adaleti bozmayacağı bir takım çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Bu çalışmalar kısa süre içerisinde bitirilecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır" şeklinde konuştu.

‘HDP NEDEN ÜÇLÜ ZİRVEDE YOK?'

HDP'nin anayasa çalışmalarına katılıp katılmayacağına ilişkin bir soruya AK Parti Sözcüsü Yasin Aktay şu yanıtı verdi:

"HDP'lilerin katılması ile ilgili bir problem HDP'lilerin şu anda ne yazık ki şeye katılmamış olması. Hala bu oluşan bu milli birlik havasını sürdürebilecek şekilde kendilerini ayarlayamamış olmaları. Terör ile aralarına hala bir mesafe koymuş değiller. HDP'liler parlamentomuzda bulunan halkımızın seçtikleri milletvekilleri. Ancak, şu anda ilgileri, endişeleri, ilgi alanları itibari ile oylarını almış oldukları halklarından kopuk vaziyetteler". ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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mahkum yakını 1 gün önce

inşAllah çıkarda sevınırız oyum akp

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Mahkum yakini 1 gün önce

Af cikarsa oyumuz akp ye ne olur Allah bile affediyor bi sans daha verin vatan hainleri haric

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Zrybb 1 gün önce

İnşAllah çıkar her türlü akp

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Fatma 1 gün önce

Daha şimdiden cumhurbaskanımıza tesekkür ediyorum af cıkarsa yine oyum sana şimdiden tesekkur ederim

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Zana 1 gün önce

Bence herkes ikinci bir şans hak eder herşeyde bu böyledir inş çıkar bence insan bir gece bile kendi ile baş başa kalsa hatasını anlar

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Ahmet 1 gün önce

Cezaevlerine personel almamak icin af cikariyorsunuz.ALLAH BELANİZİ VERSİN,ALLAHIN ŞERRİ ÜZERİNİZE OLUR İNŞALLAH.

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İrfan 1 gün önce

Sayın cumhurbaşkanım bu yasa var diye hiç bir zaman desteklemedik sizi çıksada çıkmasada desteğe devam ama şü bir gerçek neyazıkki bu kadar yıldır iktidarda kalan bir hükümet bunu bir sefere mahsus olmak üzere bu yasayı vermek çok zor olmaması gerek diye düşünüyorum saygılarımla

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Serkanbaba 1 gün önce

Yalan habermiş Twitter atmış kendisi haber yalan böyle birşey dememiş keşke deseydi off off

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