Ak Parti'den Af Açıklaması!

Adalet Bakanlığı'nın geçmişe dönük 5 yıllık af çalışması yaptığı iddiaları AK Parti Basın Sözcüsü Yasin Aktay tarafından doğrulama geldi. Aktay "Çalışmalar kısa sürede bitirilecek" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

AK Parti Basın Sözcüsü Yasin Aktay Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası basın açıklaması yaparak basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Geçmişe dönük 5 yıllık af çıkacağı yönünde çalışmalar yapıldığı iddialarının sorulması üzerine Aktay, "Detaylarını çok fazla bilemeyeceğim şu anda. Adalet Bakanlığı'nın bünyesinde cezaevlerinin durumu, suç ve ceza dengesindeki adaleti bozmayacağı bir takım çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Bu çalışmalar kısa süre içerisinde bitirilecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır" şeklinde konuştu.

‘HDP NEDEN ÜÇLÜ ZİRVEDE YOK?'

HDP'nin anayasa çalışmalarına katılıp katılmayacağına ilişkin bir soruya AK Parti Sözcüsü Yasin Aktay şu yanıtı verdi:

"HDP'lilerin katılması ile ilgili bir problem HDP'lilerin şu anda ne yazık ki şeye katılmamış olması. Hala bu oluşan bu milli birlik havasını sürdürebilecek şekilde kendilerini ayarlayamamış olmaları. Terör ile aralarına hala bir mesafe koymuş değiller. HDP'liler parlamentomuzda bulunan halkımızın seçtikleri milletvekilleri. Ancak, şu anda ilgileri, endişeleri, ilgi alanları itibari ile oylarını almış oldukları halklarından kopuk vaziyetteler". ifadelerini kullandı.

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