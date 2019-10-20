Ak Parti'den açıklama Af, nafaka, ek gösterge, taşeron işçi, EYT ve 3600 ek gösterge...

Af, Nafaka, EYT, Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı ile ilgili gelişmeler çalışanlar ve emekliler tarafından oldukça yoğun ilgiyle takip ediliyor. TBMM' de öncelikle yargı reformu yani af görüşmelerinin gündeme gelmesi bekleniyor. EYT'de ise Finlandiya formülü önde. Nafakada erkeklere yönelik mağduriyetin ortadan kaldırılması planlanıyor. Sigortalı çalışanlara kıdem tazminatı iş yerinde kesintisiz olarak bir yıl çalışmış olan işçileri kapsıyor. İşte 21 Ekim Meclis gündeminin detayları.. Kamuda 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere ekim ayında da 5 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Bu noktada eğitim ödemesi olarak yapılacak olan tutarlar öğrenim düzeyine göre değişmektedir.

AF YASASI KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLECEK

Meclis'in ilk işi "Yargı Reformu ve Strateji Belgesi" olacak. AK Parti'nin hazırladığı 38 madde 15 ayrı kanunda değişiklik öngören Yargı Reformu'nun ilk bölümü MHP ve CHP'ye verilmişti. Çalışma bu hafta tamamlanacak. AK Partili milletvekillerince Meclis'e yasa teklifi olarak sunulacak düzenleme Ekim ayının son haftası TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak.

YENİ İÇ TÜZÜK

TBMM'nin bir diğer önemli maddesi ise iç tüzük olacak. 16 Nisan referandumuyla halkın vize verdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için bir takım değişiklikler yapılmıştı. Yeni dönemde sisteme uygun yeni bir iç tüzük hazırlanması planlanıyor.

NAFAKA VE ERKEN EVLİLİK KONUSU

Süresiz nafaka ve erken evlilik konusuna 2'inci ve 3'üncü yargı paketinde yer verilecek. 39 maddelik ilk paket, yargı reformuna, temel hak ve özgürlüklerin genişlemesine ilişkin ve vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılması, adalete olan güvenin sağlamlaştırılması gibi hususlarda bir çok maddeyi içeriyor. Aynı zamanda da tutukluk sürelerini azaltan, ifade hürriyetini genişleten ve istinaf mahkemelerince verilen kararların temyiz yolunu açarak Yargıtay denetimine tabi kılan, avukatlara çeşitli haklar getiren ve hukuk eğitimi ile ilgili kaliteyi arttırmaya yönelik ve bu konuda mesleklere giriş sınavı ile daha da nitelikli bir yargı süreci haline gelebilecek.

Nafaka ve erken evlilik konuları 2'inci ve 3'üncü paketlerde gündeme gelecek. Özellikle infaz ile ilgili, erken evlilik mağdurları ile ilgili çalışmalar gündemde. Bu konuyla ilgili uzlaşı kültürü ön plana alınarak siyasi grubu bulunan ya da bulunmayan partilere ulaştırılacak ve ortak kaanata göre hareket edileceği söyleniyor.

ÖMÜR BOYU NAFAKA

"Ömür boyu nafaka" ödenmesine yönelik itirazları değerlendiren Hükümet, bu konuda çözüm arayışı çerçevesinde harekete geçti. Adalet Bakanlığı'nda, nafaka hesaplamasında 5 alternatifli bir çalışma yürütülüyor. Meclis'teki Boşanma Komisyonu, kendisine bu yönde ulaşan çok sayıda başvuruyu değerlendirip, hazırladığı önerileri Adalet Bakanlığı'na sunmuştu. Adalet Bakanlığı'nda, hem Meclis Komisyonu'ndan gelen öneriler, hem de Yargıtay başta olmak üzere ilgili birimlerden alınan görüşler doğrultusunda bir hazırlık başlatıldı..

HAYVAN HAKLARI YASASI

Yeni yasama yılında hayvan hakları ile ilgili kurulan araştırma komisyonu raporunun ardından, hayvan hakları ile ilgili yeni bir yasal düzenleme de hazırlanacak. Hayvan hakları düzenlemesinin kısa süre içerisinde Genel Kurul'a gelmesi hedefleniyor.

EYT İLE İLGİLİ YENİ GELİŞMELER NELER?

Geçtiğimiz günlerde partiler EYT ve af konusunda bir araya gelmiş ve görüşme sağlamıştı. Yapılan görüşmelerde Finlandiya ve Almanya modelleri ön plana çıksa da 1 Ekim sonrasında yapılacak düzenlemelerle birlikte hem Af, nafaka 3600 ek gösterge gibi önemli konularda 1 Ekim sonrasında meclisin ana gündem konuları arasında yer almayı sürdürecek. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tarafından hazırlanan EYT Raporu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Vedat Bilgin'e sunuldu. Rapora göre; EYT'lilerin sayısı 5 milyon 954 bin 225 kişi olarak belirlendi. İşte binlerce kişinin merak ettiği EYT raporu... Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) merakla söz ettikleri Cumhurbaşkanı Danışmanı Vedat Bilgin'e sunulan EYT raporu ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tarafından hazırlanan rapor Ankara Tandoğan'daki EYT mitinginden bir hafta önce EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak tarafından Cumhurbaşkanlığı'na sunuldu.

EYT'NİN DEVLETE YILLIK MALİYETİ 14,4 MİLYAR LİRA OLACAK

Rapora göre; 2018 yılı sonu itibariyle Türkiye'de Emeklilikte Yaşa Takılanların sayısı 5.954.225 kişi olarak belirlendi. Bu rakam her ay 50 bin kişinin emekli olduğu düşünülürse 1 Eylül 2019 itibariyle 5.404.924 kişidir ve bu kişilerin emeklilik maliyeti de ortalama 1600 TL emekli maaşı üzerinden hesaplandığında 8.647.878 TL olacaktır. Yıllık EYT Maliyeti ise 8.647.878.400 X 12= 103.774.540.800TL'dir. Ancak rapora göre bugün yasa çıkarsa 5 milyon 404 Bin kişinin hemen emekli olması mümkün değildir. Emeklilikte Yaşa Takılanların Emekliliği en az 10 yıllık süreye yayılacağı belirtilerek çeşitli nedenlerle emeklilik hakkı elde edemeyenlerin sayısının çıkması durumunda emekli olacakların sayısı 750 bin ile 1 milyon kişi aralığına düşecektir. Bu durumda yasa çıkması durumunda EYT'nin hükümete maliyeti yıllık 14 milyar 400 milyon TL olarak hesaplandı.

EYT'DE FİNLANDİYA FORMÜLÜ NEDİR?

9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan herkes şu anda 25 yılını doldurdu. Primi de tamamsa yaşı bekliyor. Hepsinin emekliliği mümkün değil. Ancak yaşta birkaç yılı kalmış olanlar için formüller var. En uygulanabilir olanlar Almanya ve Finlandiya modeli. Konunun tartışılması için biraz detaylara bakalım. Finlandiya ve Almanya'da da emeklilik yaşı 65 ve 67'yi buluyor. Bizde ise 2008 sonrası için 61 (erkek) ve 58 (kadın) yaş şartı var. Almanya ve Finlandiya'da emekliliğine birkaç yıl kalanlara, "Alacağınız maaş her yıl için yüzde 2 eksik olacak. Kabul ederseniz emekli olun" deniliyor. Yani emekliliğine 2 yıl kalan yüzde 4, 3 yıl kalan yüzde 6 daha az maaşa razı oluyor. Finlandiya'da üstelik bu süre zarfında Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek maaşını eski haline getirme durumu da var.

KIDEM TAZMİNATI SON DURUM NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bireysel hesaplara dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonuna ilişkin ilk çerçeveyi hazırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "tek bir çalışanın mağdur edilmeyeceğini" vurguladığı kıdem tazminatı konusunda, geçmişteki çalışmalar da dikkate alınarak yeni bir model üzerinde çalışılıyor. Yeni modelin dört sac ayağını "fon gelirlerinin işletilmesi, işverenin devlet desteği ile emeklilik finansmanına dahil edilmesi, tamamlayıcı emeklilik, çalışanların haklarının korunması" oluşturuyor. Bireysel hesaplara dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonu, Bireysel Emeklilik Sistemi ile entegre edilecek. Hem işçi hem de işvereni rahatlatan bir model ortaya konulacak.

TAŞERONLARDA SON DURUM NEDİR?

Kamuda 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere ekim ayında da 5 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Bu noktada eğitim ödemesi olarak yapılacak olan tutarlar öğrenim düzeyine göre değişmektedir. İşçilere ilköğretime devam eden çocuğu olması durumunda 100 TL, ortaokula devam eden bir çocuğu olması durumunda 110 TL, liseye devam etmesi durumunda 120 ve yükseköğretim düzeyinde bir eğitim alması durumunda ise 140 TL ödeme yapılacak. Ayrıca Ekim ayında işçilere 5. Gün ikramiyesi ödenecektir.

3600 EK GÖSTERGE NE OLDU?

Meclis tatili boyunca Plan Bütçe Komisyonu çalışmalarına devam edecek. Plan bütçe komisyonunda ek gösterge meselesinde, Meclis açılana kadar yol katedilmedi ve Yargı reformu sonrası ek gösterge meselesinin Genel Kurul 'a gelmesi bekleniyor. Kadro alamayan taşeron ve maaş zammı alamayan 4/D'li işçiler: Kadro alamayan taşeron işçilerin 2019 yılında kadroya alınacağı açıklanmıştı. Ancak bu konuda somut bir adım henüz atılmadı. Meclis açıldıktan sonra bu konuda bir çalışma olur mu bilinmez. Kamu işçileri için TİS görüşmeleri devam ederken sendikalar, kadroya geçen işçilerin maaş zammı alması, TİS 'e dahil edilmesi için taleplerini iletti. Ancak bu konuda hükümetten bir açıklama gelmedi.