AK Parti'den Abdullah Gül'e Sert KHK Cevabı: "Darbe Gecesi Kravatıyla.."

Önceki gün, yayımlanan yeni KHK'larla ilgili flaş bir çıkış yapan Abdullah Gül'e AK Parti'den flaş cevap geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bugün TBMM'de bir açıklama yaptı. CHP temsilcilerinin son yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname’ye (KHK) yönelik eleştirilerini yanıtlayan Bülent Turan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü de eleştirdi.

CHP'nin hezeyan olarak nitelendirdiği KHK'larla ilgili konuşan Turan şu ifadeleri kullandı:

“Sadece 15 Temmuz ve eylemlerini engellemek için atılan bir adım. 6 ay önce bu düzenleme resmi görevliler için yapılmıştı. Şimdi siviller için yapıldı. Şimdi neden CHP aylar önce çıkan düzenlemeyi eleştirmedi de şimdi neden eleştiriyor? Yapılan iş hukuki düzenlemedir. Bu yeni düzenleme değil. Meşru müdafaayı herkes bilir. Ortada atfeden bir suç yok. Zaten darbe ile mücadele suç değil ki. Darbeye karşı koymak suç değil ki. Tanka dur demek suç değil. Bir adam yiğitçe tankın üzerine çıkmış tankı durdurmuşsa utanmadan dava mı açacağız. CHP istiyor diye tankı durduran yiğide kamu malına zarar veriyor diye dava mı açacağız? Adamcağızı iki sene mahkemelerde mi süründüreceğiz. Aylar önce meşru müdafaa gereği resmi görevlilere yapılan düzenlemeyi şimdi de siviller için getirdik.”

CHP’nin, son çıkarılan KHK’yı Anayasa Mahkemesi’ne taşımasını da değerlendiren Bülent Turan, “CHP neden şimdi götürüyor. Bir yerde bir sahtekârlık var. CHP’nin eski KHK’yı götürmesi bir süreçtir ama daha önce bu kadar toplantı yapmayan CHP bu kez neden bu kadar gürültü çıkarıyor. Bu KHK ile ilgili farklı bir tavır sergilediler. Neden daha önce yapmadılar. 6 önce resmi görevliler için çıkarılan düzenleme hakkında sadece AYM’ye götürüp hiçbir şey söylemediler. Neden daha önce yapmadılar şüphelerim var. Merak ediyorum” dedi.

Darbe Gecesi ...

Abdullah Gül'ün KHK eleştirilerine de değinen Bülent Turan şu açıklamaları yaptı:

“O onu dedi, bu bunu dedi, doğru bulmuyorum. Bizim hükümetimiz belli, yürütmenin başı belli, ilgili bakanlık belli. KHK, bu konuyla ilgili kurumlarla görüşülerek çıkarıldı. Daha eski düzenlemelerdeki hassasiyeti paylaşmayanların bugünkü paylaşımlarını doğru bulmuyorum. Kim olursa olsun. Daha eski düzenlemede resmi görevliler için bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız oluyor olmasını çok üzülerek karşılıyorum, kim olursa olsun. Darbe akşamı evinde kravatıyla çay içerek izleyenler bu KHK’yı anlayamaz.”

Kpsscafe.com.tr | Ankara