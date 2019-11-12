AK Parti'de istifalar devam ediyor... Bir istifa daha !

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in "İstifalar olacak" açıklamasının ardından bir il başkanı daha istifa etti. AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Partide istifaların olacağını belirten Kandemir, "İl ve ilçe başkanlarımızda görev değişikliği ve bir kısım istifalar olacak." demişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in bugün yaptığı açıklamadan sonra Ali Çetinbaş, yaptığı yazılı açıklamada, Kandemir'le yapmış olduğu görüşme sonucu bugün itibariyle İl Başkanlığı görevinden ayrıldığını belirtti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Çetinbaş, yaptığı yazılı açıklamayla görevini bıraktığını duyurdu.

"YAPMIŞ OLDUĞUM GÖREVİ ONURLA TAŞIYACAĞIM"

Çetinbaş açıklamasında "Genel merkez teşkilat başkanımız Sayın Erkan Kandemir ile yapmış olduğum görüşme sonucu bugün itibariyle il başkanlığı görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Yapmış olduğum bu görevi ömrüm boyunca onurla taşıyacağımı ve Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın istikametinden ayrılmayacağımı bilmenizi isterim. Hakkınızı helal ediniz. Baki selam ve muhabbetle" ifadelerine yer verdi.

İKİ İSİM DAHA İSTİFA ETMİŞTİ

Amasya AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek ve Amasya AK Parti Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in açıklamalarında sonra istifa etmişti

KANDEMİR "İSTİFALAR OLACAK" DEMİŞTİ

Kandemir, bugün yaptığı açıklamada kongre sürecinin başlamasını hatırlatmıştı. Recep Tayyip Erdoğan'a teşkilatlarla ilgili detaylı bir rapor sunduklarını belirten Kandemir, gelecek günlerde bazı istifalar olabileceğini, istifa eden kişilerin de farklı kademelerde görevlendirileceğini söylemişti.

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